Franche-Comté
Culture

Après Fraisans, le No Logo festival ouvrira un nouveau chapitre à Ornans en 2026

Publié le 11/08/2025 - 08:44
Mis à jour le 11/08/2025 - 08:44

Créé il y a douze ans avec pour ambition de bâtir "un festival libre, sans sponsor, construit main dans la main avec son public", le No Logo va désormais changer de lieu. En 2026, l'événement se déroulera à Ornans, dans la vallée de la Loue. Les organisateurs décrivent la ville comme "un écrin de verdure pour accueillir votre énergie et vos sourires", entourée de "falaises de calcaire, forêts profondes, cascades et cours d'eau".

Continuité de l'esprit du festival

Les organisateurs affirment que "en venant à Ornans, on ne change pas d'âme" et que le No Logo restera "ce festival indépendant, co-construit avec vous", où la musique rassemble et où l'on "danse les pieds dans l'herbe jusqu'au lever du jour".

Le rendez-vous est fixé pour les 7, 8 et 9 août 2026. Le public peut s'attendre à "des paysages à couper le souffle, un nouveau terrain de jeu à explorer" et "cette sensation qu'ensemble, on est capables de créer un monde à part".

concert dub festival no logo musique reggae

Publié le 11 aout à 08h44 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture

“Besac (Re)vue” : un voyage photographique à travers les époques de Besançon

VIDÉO • Jusqu’au 24 août 2025, la Galerie de l’ancienne poste à Besançon accueille une exposition inédite intitulée "Besac (Re)vue". Ce nouveau projet de l’association Grain d’Pixel invite les visiteurs à un voyage temporel à travers une collection d’anciennes cartes postales et de photographies contemporaines.

cartes postales expo photo galerie de l'ancienne poste grain d'pixel yves gravelin
Publié le 9 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Fraisans
Culture Evénements

No Logo 2025 démarre complet avec la Fonky Family et Burning Spear

La 12e édition du festival No Logo a débuté ce vendredi 8 août aux Forges de Fraisans, dans le Jura. Pour cette première journée, le site affichait complet, à l'image de l'ensemble de l'évènement. le public a pu profiter d'une porgrammaton énergique voire nostalgique avec notamment la Fonky Family, Kanka, David Rodigan et Burning Spear sur scène.

concert dub festival no logo musique rap reggae
Publié le 9 aout à 09h30 par Alexane
Franche-Comté
Culture Nature

“Happy Batday” : la chauve-souris célébrée en Franche-Comté

À l’occasion des dix ans de classement de plusieurs réserves naturelles régionales cavités à chiroptères, la CPEPESC de Franche-Comté organise un ensemble d’animations originales sur les chauves-souris. Sur plusieurs jours, c’est également l’occasion de célébrer la nuit Internationale de la chauve-souris.

c célébrations Chauves-souris happy batday
Publié le 8 aout à 14h30 par Sacha B. • Membre
Fraisans
Culture

Programme, camping… Le No Logo festival 2025 commence ce vendredi, la dernière édition à Fraisans

Le No Logo Festival se tiendra du 8 au 10 août 2025 aux Forges de Fraisans pour une 12ème et dernière séance, là où tout a commencé, aux Forges de Fraisans. Les horaires des concerts sont disponibles, de quoi rendre les festivaliers impatients à quelques heures de l'ouverture du site...

concert festival no logo musique no logo reggae
Publié le 8 aout à 08h30 par Alexane
Besançon
Culture Loisirs

Coups de coeurs de l’été des libraires bisontins #3 avec Les Sandales d’Empédocle et Reservoir Books

Cet été, les libraires de la boucle de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne, au bord de la piscine, sur la route des vacances ou bien sur son canapé. Michel, Laëtitia et Bruno des Sandales d'Empédocles et Reservoir Books se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

librairie recommandations roman saison estivale
Publié le 9 aout à 16h00 par Salomé F. • Membre
Grand Besançon Métropole
Culture

Les sorties ciné au mois d’août dans les cinémas Mégarama et Victor Hugo à Besançon ?

Qu’il fasse chaud ou froid, aller au cinéma est toujours une bonne idée sortie en solo, en couple, entre amis et en famille. Voici les films qui sortiront dans les cinémas Mégarama Beaux-Arts et Ecole Valentin ainsi qu’au cinéma Victor Hugo à Besançon, ainsi que les rediffusion à ne pas manquer pour se (re)faire plaisir…

cinéma cinéma mégarama cinéma megarama ecole valentin cinéma victor hugo film Mégarama Beaux-Arts vacances
Publié le 9 aout à 15h00 par Alexane

