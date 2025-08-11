Après Fraisans, le No Logo festival ouvrira un nouveau chapitre à Ornans en 2026

Créé il y a douze ans avec pour ambition de bâtir "un festival libre, sans sponsor, construit main dans la main avec son public", le No Logo va désormais changer de lieu. En 2026, l’événement se déroulera à Ornans, dans la vallée de la Loue. Les organisateurs décrivent la ville comme "un écrin de verdure pour accueillir votre énergie et vos sourires", entourée de "falaises de calcaire, forêts profondes, cascades et cours d’eau".

Continuité de l’esprit du festival

Les organisateurs affirment que "en venant à Ornans, on ne change pas d’âme" et que le No Logo restera "ce festival indépendant, co-construit avec vous", où la musique rassemble et où l’on "danse les pieds dans l’herbe jusqu’au lever du jour".

Le rendez-vous est fixé pour les 7, 8 et 9 août 2026. Le public peut s’attendre à "des paysages à couper le souffle, un nouveau terrain de jeu à explorer" et "cette sensation qu’ensemble, on est capables de créer un monde à part".