Armée : À Besançon, le CIRFA accueillera des volontaires dès le 12 janvier 2026

Suite aux annonces du chef de l’Etat concernant la mise en place d’un nouveau service national volontaire, le CIRFA annonce qu’il pourra accueillir les volontariats pour ce cursus à partir du 12 janvier 2026.

L’engagement s’étend sur une durée de 10 mois rémunérés à hauteur de 790 euros, cumulable avec la prime d’activité. 21 jours de permission seront autorisés. Le jeune pourra occuper un emploi à la défense militaire des 10 domaines d’emploi qu’offre l’armé de l’Air et de l’Espace.

"En fonction de vos souhaits et des diplômes acquis dans le civil, vous accéderez soit au statut de -"volontaire militaire du rang"- soit au statut de "-volontaire aspirant"-. Votre statut vous permettra d'accéder à certains grades qui détermineront vos responsabilités et votre rémunération", nous est-il précisé dans un communiqué.

À l'issue de cet engagement, les jeunes auront soit la possibilité d'intégrer l'armée de l'Air et de l'Espace via un engagement dans l'armée d'active, soit la réserve opérationnelle, ou retourner à la vie civile.

Quelles sont les conditions d’admission ?