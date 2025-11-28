Vendredi 28 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Société

Armée : À Besançon, le CIRFA accueillera des volontaires dès le 12 janvier 2026

Publié le 28/11/2025 - 15:00
Mis à jour le 28/11/2025 - 12:42

Suite aux annonces du chef de l’Etat concernant la mise en place d’un nouveau service national volontaire, le CIRFA annonce qu’il pourra accueillir les volontariats pour ce cursus à partir du 12 janvier 2026.

© Élodie R.
© Élodie R.

L’engagement s’étend sur une durée de 10 mois rémunérés à hauteur de 790 euros, cumulable avec la prime d’activité. 21 jours de permission seront autorisés. Le jeune pourra occuper un emploi à la défense militaire des 10 domaines d’emploi qu’offre l’armé de l’Air et de l’Espace.

"En fonction de vos souhaits et des diplômes acquis dans le civil, vous accéderez soit au statut de -"volontaire militaire du rang"- soit au statut de "-volontaire aspirant"-. Votre statut vous permettra d'accéder à certains grades qui détermineront vos responsabilités et votre rémunération", nous est-il précisé dans un communiqué.

À l'issue de cet engagement, les jeunes auront soit la possibilité d'intégrer l'armée de l'Air et de l'Espace via un engagement dans l'armée d'active, soit la réserve opérationnelle, ou retourner à la vie civile.

Quelles sont les conditions d’admission ?

  • Etre de nationalité française (niveau CAP à BAC +5) ;
  • Avec ou sans expérience professionnelle ;
  • Âgé(e) de 17 à 25 ans;
  • Ayant effectué sa JDC ou son SNU ;
  • Présentant les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Allez + loin

armée armée de l'Air et de l'Espace cirfa service national volontaire

Publié le 28 novembre à 15h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

DOUBS (25)
Société

Le Département du Doubs et la CCI Saône-Doubs récompensés au Salon des maires

Le Département du Doubs et la CCI Saône-Doubs ont été distingués au niveau national lors du Salon des Maires, le 19 novembre à Paris. Les deux institutions ont reçu le Trophée des Territoires 2025 de CCI France, une récompense qui vient mettre à l’honneur le Club RH Haut-Doubs, initiative conjointe destinée à accompagner les entreprises confrontées aux enjeux de recrutement en zone transfrontalière.

cci Saône-Doubs jean-luc quivogne ludovic fagaut
Publié le 27 novembre à 11h00 par Alexane
France
Politique Société

Face aux menaces russes, Emmanuel Macron va présenter un service militaire nouvelle génération

Emmanuel Macron doit présenter jeudi 27 novembre 2025 dans les Alpes un nouveau service militaire volontaire, plus long et nettement plus militarisé que le service national universel (SNU). L’objectif affiché : renforcer les capacités des armées face à la montée des menaces russes et constituer un vivier de jeunes mobilisables en cas de conflit.

armée emmanuel macron guerre guerre en Ukraine russie service militaire SNU vladimir poutine
Publié le 27 novembre à 09h23 par Alexane
Besançon
Société

Plan de lutte contre les violences faites au femmes : les institutions renouvellent leur engagement

L’actualité bisontine récente nous rappelle que la question de la violence envers les femmes reste un problème de société majeur. C’est dans ce contexte qu’a été signé ce mardi 25 novembre le 3e plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes en présence du préfet du Doubs Rémi Bastille et de la présidente du Conseil départemental Christine Bouquin mais également de représentants des collectivités locales, des forces de l’ordre et de l’administration judiciaire. 

Publié le 25 novembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique Société

La maire de Besançon appelle l’État à renforcer les moyens contre les violences faites aux femmes

À la suite du féminicide récemment survenu à Besançon et d’un quadruple féminicide le même jour en France, la maire de Besançon, Anne Vignot, a adressé le 25 novembre 2025, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, un courrier à la ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé. Elle y relaie les inquiétudes locales sur la persistance des violences malgré les dispositifs existants.

anne vignot aurore berge féminicide femme maire violence conjugale violences faites aux femmes violences sexistes et sexuelles
Publié le 25 novembre à 17h30 par Alexane
Doubs
Politique Société

Protoxyde d’azote : Laurent Croizier tire la sonnette d’alarme

Dans un communiqué du 25 novembre 2025, le député du Doubs a évoqué le "fléau de plus en plus récurrent" concernant l’usage détourné du protoxyde d’azote notamment chez les jeunes et a insisté sur la nécessité de définir un cadre législatif "strict" lors de la réunion d’un groupe parlementaire et d’élus locaux au ministère de l’Intérieur. 

député du Doubs laurent croizier protoxyde d'azote
Publié le 25 novembre à 16h43 par Elodie Retrouvey
France
Société

Violences conjugales : la Banque postale généralise l’ouverture de compte en 24 h pour les victimes

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, La Banque postale annonce l’extension nationale de son dispositif d’accompagnement bancaire destiné aux femmes victimes de violences conjugales. Cette mesure, présentée dans un communiqué daté du 24 novembre, sera désormais disponible dans plus de 3.000 bureaux de poste, soit l'ensemble des bureaux disposant d'un conseiller bancaire en Bourgogne Franche-Comté.

banque banque postale femme la poste violences conjugales violences faites aux femmes
Publié le 25 novembre à 15h40 par Alexane
Franche-Comté
Education Société

Pour ”briser le silence”, l’Université Marie et Louis Pasteur distribue des sifflets anti-agression

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l’Université Marie et Louis Pasteur a annoncé, dans un communiqué daté du 25 novembre 2025, le lancement d’une action conjointe avec Pays Montbéliard Agglomération : la distribution de sifflets anti-agression sur l’ensemble de ses campus.

Publié le 25 novembre à 11h17 par Alexane
Besançon
Faits Divers Société

Besançon : la police incite les citoyens à signaler anonymement les points de deal

Face à la problématique majeure du narco-trafic dont la ville de Besançon n’est pas épargnée, le directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs a souhaité promouvoir le réflexe de participation citoyenne dans la lutte contre les produits stupéfiants lors d’une conférence de presse vendredi 21 novembre 2025 à l’Hôtel de police. À travers le site gouvernemental, masécurité.interieur.gouv.fr Laurent Perraut, invite ainsi tous les citoyens à dénoncer de manière anonyme et sécurisée les trafics dont ils auraient connaissance. 

masécurité.fr narcotrafic participation citoyenne point de deal police trafic de drogue Trafic de stupéfiants
Publié le 24 novembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Vesoul
Société

Un stand de lutte contre les violences faites aux femmes à la foire de la Sainte-Catherine de Vesoul

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Département de la Haute-Saône "réaffirme son engagement en faveur de l’égalité Femme-Homme et de la protection des victimes" en installant un stand d’information et d’écoute place de la République le 25 novembre 2025 à l’occasion de la foire de la Sainte-Catherine de Vesoul.

25 novembre departement haute saone sainte catherine vesoul violences faites aux femmes
Publié le 24 novembre à 10h51 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Social Société

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

PUBLI-INFO • Pour les personnes de plus de 60 ans ou adultes en situation de handicap, trouver un lieu de vie adapté et rassurant n’est pas toujours simple. Entre le maintien à domicile parfois difficile et l’hébergement collectif qui ne convient pas à tous, une autre option existe : l’accueil familial. Comment ça marche ? Comment devenir accueillant familial dans le Département du Doubs ? Réponses.

département du doubs emploi famille d'accueil handicap métier retraite senior solidarité
Publié le 24 novembre à 07h00 par Macommune.info
Dijon
Santé Société

‘Briss”, des séries immersives inspirées d’une cyberattaque pour sensibiliser les professionnels de santé

Portée par l’ARS et la FHF Bourgogne-Franche-Comté, "Briss" propose des séries immersives comme "Plan Blanc", inspirée d’une cyberattaque dans un établissement de santé, comme celle survenue récemment au CH de Pontarlier, pour former les soignants et renforcer la culture de cybersécurité dans les hôpitaux. La plateforme a été lancé le 14 novembre 2025 à Dijon.

Briss professionnels de santé
Publié le 23 novembre à 14h01 par Hélène L.

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Shopping de Noël : une carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon
Offre d'emploi

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Shopping de Noel

Shopping de Noël : une lampe Fermob chez Artémis à Besançon
Jeu-concours

Jeu-concours spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien : découvrez les résultats

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo

Sondage

 5.99
couvert
le 28/11 à 15h00
Vent
1.54 m/s
Pression
1021 hPa
Humidité
85 %
 