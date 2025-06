Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties

QUOI DE 9 ? • Atelier Fleuri ce sont deux fleuristes, Julie et Pauline, qui ont créé un univers magique et coloré où la fleur sous toutes ses formes est reine. Aujourd'hui, elles ont choisi de s'installer Grande rue à Besançon, pour être facilement accessibles et profiter du charme du centre-ville.

Dans cette nouvelle boutique, elles proposent des brassées de créations originales et colorées, qu’elles soient en fleurs séchées/stabilisées, en fleurs fraîches ou encore papier crépon !

Ateliers créatifs

Julie et Pauline ont à cœur de partager leur métier au travers d’ateliers créatifs. Aussi, tout au long de l’année elles programment des ateliers floraux sur différents thèmes : bouquet de fleurs séchées/fraîches, couronne murale, cyanotype...

Au programme, également des ateliers suivant les saisons (automne, Noël, Pâques...). Julie et Pauline proposent également des ateliers privatisés pour répondre à vos besoins dans leur boutique ou chez vous ! Pour une journée entre ami.es, un enterrement de vie de jeune fille, un anniversaire...

Mariages et événements

Julie et Pauline associent leurs savoir-faire pour que la décoration florale de votre mariage vous ressemble et réponde à vos envies. Pour atteindre cet objectif, dans un premier temps, un rendez-vous d’échanges permet de faire le point, tant sur les envies, les goûts, que le budget... Vient ensuite l’établissement d’un devis personnalisé… et évidemment la réalisation et l’installation.

“Laissez-nous ajouter une touche florale à votre mariage de rêve ! ”

Voici la promesse de Julie et Pauline qui ajoutent "Nous sommes disponibles également pour le fleurissement d’autres évènements : baptême, anniversaire, babyshower, inauguration…"

Les fleurs séchées, le papier crépon et objets de décoration pour vos intérieurs

Au 80, Grande Rue à Besançon, découvrez les créations florales de leur atelier avec une variété de produits, notamment des bouquets en fleurs séchées et papier crépon, couronnes murales, lustres fleuris, bougies fleuries et odorantes faites à base de cire de soja, cloche, boîtes cadeaux, miroirs, fleurs géantes en papier crépon.

Nos deux fleuristes sont également disponibles pour des commandes personnalisées, alors, n’hésitez pas à leur faire part de vos désirs ! Et, si besoin, "nous vous proposons par la même occasion la possibilité d’envoyer par colis vos créations personnalisées à vos proches", ajoutent-elles.

Les fleurs fraîches :

Atelier Fleuri n’oublie pas les fleurs fraîches, avec un rayon de fleurs fraîches de saison pour le plaisir d’offrir ..

"Nous offrons un service de livraison de bouquets de fleurs ainsi que des abonnements floraux pour gâter vos proches ou vous-même ! Vous pouvez choisir les couleurs et la taille qui conviendraient le mieux à vos préférences".

Infos +

Atelier Fleuri

80, Grande Rue, 25000 Besançon

Téléphone : 03 81 53 13 53

Contact atelierfleuribesancon@gmail.com

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h

Horaires pouvant varier les jours fériés

Atelier Fleuri sur internet