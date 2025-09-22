Lundi 22 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
actualité Santé
Publi-Infos

Avec le "bus Mes Tips Santé", la CPAM au plus près des jeunes, le 1er octobre

Publié le 22/09/2025 - 07:00
Mis à jour le 17/09/2025 - 08:37

PUBLI-INFO • Sur la Campus de la Bouloie, le 1er octobre de 10 à 18 h, la CPAM accueille le "bus Mes Tips Santé". À cette occasion, les jeunes auront l’opportunité de découvrir un dispositif unique qui allie animations ludiques, accompagnement personnalisé et informations essentielles sur leurs droits et leur santé.

CPAM - Mes TIPSSanté - Prévention © Assurance Maladie
Un dispositif national qui fait étape à Besançon

Depuis 2022, « le bus Mes Tips Santé » sillonne les routes de France pour aller à la rencontre des jeunes, qu’ils soient étudiants, apprentis, en insertion ou en recherche d’emploi. Objectif : transformer une journée ordinaire de rentrée universitaire en une expérience conviviale, informative et utile, où chaque jeune repart avec de nouveaux réflexes santé et une meilleure connaissance de ses droits.

En trois ans, il est devenu un rendez-vous incontournable : plus de 30 600 visiteurs en 2024 ont participé à ses animations sur 66 étapes.

L’édition 2025 franchit un cap avec une tournée plus compacte et plus agile : le nouveau bus “Médium” permet de s’installer aussi bien dans les grands festivals que dans des lieux du quotidien comme les campus universitaires, les CFA, les lycées ou encore les missions locales. Cette mobilité renforcée traduit une volonté claire : aller au-devant des jeunes là où ils se trouvent, et lever les freins à l’information en santé.

Pour l’étape bisontine, la CPAM du Doubs s’associe au CROUS Bourgogne-Franche-Comté et à des partenaires locaux de l’université afin d’installer un véritable village de la santé et de la prévention.

Des animations pour apprendre en s’amusant

L’un des grands atouts du Roadshow réside dans son approche ludique, où les discours descendants sont remplacés par des jeux, des quiz et des expériences interactives qui suscitent le dialogue. Chaque activité est pensée pour déclencher une prise de conscience sur un sujet parfois tabou, tout en restant accessible et attractive.

Parmi les temps forts

Invasion IST : un jeu d’arcade inspiré de Space Invaders où les “monstres IST” remplacent les extraterrestres. L’objectif ? Sensibiliser au dépistage et inviter les jeunes à utiliser la plateforme https://mon-test-ist.ameli.fr pour se faire dépister simplement et gratuitement.

Test Audition : grâce à l’application Höra, développée par « la Fondation Pour l’Audition « , chacun peut tester son ouïe en trois minutes et découvrir des conseils pratiques pour protéger son capital auditif.

Tips Roulette : une grande roue sur laquelle les participants misent leurs connaissances sur les bons réflexes santé et les démarches liées à la carte Vitale, au compte ameli ou à Mon Espace Santé.

Prev’Pong : un jeu inspiré du beer pong mais avec des lunettes simulant les effets de l’alcool ou des drogues, pour prendre conscience des dangers de la consommation excessive.

Casques de réalité virtuelle: une immersion dans une soirée fictive où l’alcool et la drogue entraînent des pertes de contrôle, suivie d’un échange encadré avec un conseiller.

Qui bouge gagne ! : un jeu de plateau grandeur nature qui incite à intégrer l’activité physique dans son quotidien.

À travers ces animations, la CPAM du Doubs veut démontrer qu’informer ne signifie pas ennuyer : la prévention peut être à la fois ludique, marquante et utile.

Infos + 

  • Caisse Primaire d'Assurance Maladie
  • Le «bus Mes Tips Santé » - actions de Précvention
  • le 1er octobre de 10 à 18 heures
  • Parking du Live, campus de la Bouloie

cpam crous jeunes prévention santé

Publié le 22 septembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
actualité Economie

Offre d’emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !

OFFRE D'EMPLOI • La Compagnie des Familles spécialisée dans la garde d'enfants à domicile recrute pour l'année scolaire 2025/2026 des baby-sitters (H/F) à Besançon (25000) et ses alentours afin de répondre aux besoins de garde de ses familles.
 

baby-sitting la compagnie des familles offre d'emploi offre d'emploi besançon
Publié le 4 septembre à 06h30 par Macommune.info
Besançon
actualité Loisirs Sport
Publi-Infos

Les “Boucles Vauban” le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

PUBLI-INFO • Le 21 septembre, vous l’avez noté se déroule à Besançon les Boucles Vauban, une course à pied  accessible à tous, sur deux distances (5 et 10 kms). Cet événement, certes financé par Decathlon, n’aurait pas été possible sans différents partenaires, notamment le club support de la manifestation : le BAC. L’idée, aujourd’hui, est de vous les présenter, avant que vous les retrouviez lors de cet événement.

bac Boucles Vauban chu de besançon course à pied décathlon decathlon besancon sport
Publié le 28 juillet à 07h00 par Macommune.info

