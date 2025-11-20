Jeudi 20 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Economie Vie locale

Beaujolais Nouveau : chez Barthod, la tradition perd du terrain mais reste vivante...

Publié le 20/11/2025 - 08:00
Mis à jour le 19/11/2025 - 17:59

Fondée il y a 76 ans, la Maison Barthod fait figure d’institution dans le paysage bisontin. À l’occasion de l’arrivée du Beaujolais Nouveau ce jeudi 20 novembre, Sébastien David, caviste chez Barthod depuis près de 30 ans, dévoile les cuvées proposées cette année et livre son regard sur une tradition qui s’étiole.

Sébastien © Alexane Alfaro
La sélection de Beaujolais Nouveau de Barthod. © Alexane Alfaro
La sélection de Beaujolais Nouveau de Barthod. © Alexane Alfaro
Le Beaujolais Nouveau chez Barthod en 1991. © DR
Le Muscat de Noël chez Barthod © Alexane Alfaro
1/5 - Sébastien © Alexane Alfaro
2/5 - La sélection de Beaujolais Nouveau de Barthod. © Alexane Alfaro
3/5 - La sélection de Beaujolais Nouveau de Barthod. © Alexane Alfaro
4/5 - Le Beaujolais Nouveau chez Barthod en 1991. © DR
5/5 - Le Muscat de Noël chez Barthod © Alexane Alfaro

Pour l’édition 2025, Barthod met en avant trois Beaujolais Nouveau issus de trois domaines différents. "C’est un beau millésime encore cette année, qui s‘apparente aux millésimes de 2018, 2020 et 2022, avec à peine moins de puissance, mais ça reste un très beau millésime", résume Sébastien.

Le caviste revient aussi sur une question récurrente de ses clients : le fameux goût de banane. "Tous les ans, depuis que je travaille ici, les gens posent cette question alors qu’en fait, il y a eu une seule année où il avait ce côté banane mais ça ne s’est jamais reproduit, y compris cette année."

La sélection Barthod 2025

Le Domaine de la Voûte Dorée : il s’agit d’une cuvée historique chez Barthod qui s’inscrit dans la continuité. "Plus puissante et plus aromatique, on garde tout de même ce côté primeur, gourmand, fruits rouges", commente Sébastien.

Deux Beaujolais Nouveau "villages", c'est-à-dire une catégorie plus qualitative, issue exclusivement des vignes du village du vigneron. Concernant le Beaujolais Nouveau de Lucien Lardy, le spécialiste nous explique qu’il est "plus puissant, plus marqué, plus cru de Beaujolais".

À propos du Domaine Fellot, en culture biologique, "il se place entre les deux autres, il a un côté très gourmand", nous décrit Sébastien.

Côté prix, le Beaujolais Nouveau n’est jamais très cher : compter entre 8,50 et 10,50€ la bouteille.

La sélection de Beaujolais Nouveau de Barthod. © Alexane Alfaro

Une tradition qui s'efface... pourquoi ?

Sébastien constate un net essoufflement autour du Beaujolais Nouveau. "Cette année, j’en ai pas du tout entendu parler, ni dans les médias ni nulle part. C’est une tradition qui se perd", confirme-t-il, en se remémorant une époque bien différente : "en 1991, quand j’ai commencé, le Beaujolais Nouveau, c’était le lancement des fêtes de fin d’année, on commandait 7 à 8 palettes de Beaujolais Nouveau, soit 4 à 5000 bouteilles. Aujourd’hui, on en commande beaucoup moins : 240 bouteilles". Si 2023 et 2024 avaient encore suscité de l’intérêt, la fréquentation reste concentrée : "Les gens viennent le jeudi, le vendredi, le samedi… après c’est fini, on n’en a plus et les clients n’en cherchent plus." Et de constater : "Aujourd’hui, on fête plus Halloween que le Beaujolais Nouveau !"

Le Beaujolais Nouveau chez Barthod en 1991. © DR

Le caviste avance plusieurs explications, notamment un changement de mentalité dans notre société : "on est dans une société plus healthy, moins boire, moins manger, alors que le Beaujolais Nouveau, c’est la charcuterie, le canon avec les copains."

La dérive médiatique des grandes années n’a pas aidé selon lui, "c’était devenu du grand n’importe quoi, notamment quand les Japonais qui se baignaient dedans…" Sébastien nuance cependant en précisant que "ce n'est pas des grands vins… on ne peut pas faire quelque chose de grandiose alors que le raisin était encore sur la vigne il y a 3 mois, mais ce sont des vins de copains." Et l’intérêt demeure pour les vignerons : "ça sert aussi à faire connaître les vignerons et découvrir leurs autres vins de vignoble", rappelle Sébastien.

Pour parler plus globalement, selon le caviste bisontin, "le monde du vin, cette année 2025, c’est compliqué, la bière prend une place très importante, y compris dans des restaurants étoilés où on propose plutôt un accord met et bière plutôt qu'un accord met et vin", observe-t-il. Une concurrence qui s’ajoute au recul de certaines traditions vinicoles.

Infos +

Le Muscat de Noël, autre primeur attendu

En parallèle du Beaujolais Nouveau, Barthod met en avant un autre vin primeur du moment : le Muscat de Noël. Il s’agit du Blanc comme Neige de Lafage, un muscat de Rivesaltes (Roussillon), premier muscat de l’année 2025. Selon Sébastien, c’est un vin "blanc un peu sucré", à servir "bien frais en apéritif ou avec des desserts à base de fruits" et en plus, c'est une bouteille avec un packaging spécial fêtes.

Infos pratiques

  • Maison Barthod
  • 22, rue Bersot à Besançon
  • Site internet : barthod.fr

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

barthod beaujolais beaujolais nouveau cave à vin tradition vin

Publié le 20 novembre à 08h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Besançon
Economie Vie locale

Beaujolais Nouveau : chez Barthod, la tradition perd du terrain mais reste vivante…

Fondée il y a 76 ans, la Maison Barthod fait figure d’institution dans le paysage bisontin. À l’occasion de l’arrivée du Beaujolais Nouveau ce jeudi 20 novembre, Sébastien David, caviste chez Barthod depuis près de 30 ans, dévoile les cuvées proposées cette année et livre son regard sur une tradition qui s’étiole.

barthod beaujolais beaujolais nouveau cave à vin tradition vin
Publié le 20 novembre à 08h00 par Alexane
Franche-Comté
Culture Economie Politique

No Logo Festival annulé en 2026 : “un projet culturel sacrifié sur l’autel de la politique”

Le festival No Logo ne se tiendra finalement pas à Ornans en 2026. L’équipe organisatrice a annoncé dans un communiqué du 18 novembre 2025 la nouvelle dans un communiqué évoquant "une décision subie, incompréhensible et lourde de conséquences" qui met fin à "des mois d’un travail rigoureux, de discussions et de concertation".

agriculture annulation festival no logo musique reggae
Publié le 19 novembre à 09h25 par Alexane
Saulieu
Economie

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française

VIDÉO • À l’occasion du cinquantième anniversaire de l'arrivée de Bernard Loiseau à Saulieu, dans l’hôtel-restaurant historique La Côte d’Or, la famille Loiseau a présenté ce mardi 18 novembre les locaux récemment rénovés et rendu hommage à l’époux, au père, au mentor...

bérangère loiseau bernard loiseau blanche loiseau dominique loiseau guide michelin hôtel la côte d'or loiseau du temps restaurant restaurant loiseau du temps
Publié le 19 novembre à 08h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Une semaine pour parler industrie en Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion de la semaine de l’industrie, du 17 au 21 novembre, France Travail Territoire de Belfort et l’UIMM Franche-Comté proposent un parcours aux femmes souhaitant découvrir ou faire carrière dans les métiers de l’industrie en partenariat avec le GEIQ industries, Milgred, Arabelle Solutions, Alstom et Forvia et le Réseau pour l’Emploi.

industrie
Publié le 18 novembre à 17h33 par Hélène L.
France
Economie Politique

Pierre Moscovici souhaite un candidat social-démocrate à la présidentielle

Le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a souhaité lundi 17 novembre 2025 qu'il y ait un candidat social-démocrate à l'élection présidentielle de 2027, "respecté au-delà des frontières" françaises, tout en indiquant n'y avoir jamais pensé pour sa part.

budget cour des comptes élection présidentielle pierre moscovici
Publié le 17 novembre à 11h33 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

QUOI DE 9 ? • Le Black Friday s’annonce grandiose au magasin Boulanger de Besançon, situé rue Guillaume Apollinaire dans le centre commercial Géant Casino – ZAC de Châteaufarine. À cette occasion, découvrez des promotions exclusives sur une sélection de produits haut de gamme pour équiper votre maison avec style et performance. Voici quatre incontournables à découvrir avant le 30 novembre !

black friday boulanger besancon commerce électroménager Friteuse sans huile ordinateur quoi de 9 télévision
Publié le 17 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Vie locale

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Nous connaissons tous Gobin, place de la Révolution à Besançon. Mais connaissez-vous son banc "Aux poissons de la mer" au coeur des Halles Beaux-Arts ? Si ce n'est pas encore le cas, vous avez une double raison d'y aller : son offre de poissons et de fruits de mer et à partir du 21 novembre, son bar à huîtres !

bar à huitres c'est nouveau ! commerce crustacés huitres noël 2025 poissonnerie quoi de 9
Publié le 17 novembre à 07h00 par Thierry Brenet
Besançon
actualité Economie
Publi-Infos

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

PUBLI-INFO • Le chantier, achevé il y a peu dans les locaux de l’Intermarché de Chateaufarine, a permis  de refaire à neuf les différents laboratoires. L’objectif était de pouvoir offrir au client un marché frais dans un espace totalement repensé. Objectif atteint !

fromage intermarché chateaufarine snacking sushi traiteur
Publié le 17 novembre à 07h00 par Macommune.info

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française
Offre d'emploi

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !
Offre d'emploi
publi info 4

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

Sondage

 1.68
légère pluie
le 20/11 à 09h00
Vent
2.91 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
95 %
 