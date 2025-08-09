“Besac (Re)vue” : un voyage photographique à travers les époques de Besançon

VIDÉO • Jusqu’au 24 août 2025, la Galerie de l’ancienne poste à Besançon accueille une exposition inédite intitulée "Besac (Re)vue". Ce nouveau projet de l’association Grain d’Pixel invite les visiteurs à un voyage temporel à travers une collection d’anciennes cartes postales et de photographies contemporaines.

L’exposition met en avant une vingtaine de cartes postales originales, disposées de manière à illustrer l’évolution de la ville au fil des décennies. Des analyses minutieuses ont permis de réaliser les nouvelles photos depuis les mêmes points de vue, en respectant la ligne de l’image, la perspective et les distances.

Parmi les moments forts de l’exposition, on retrouve une reproduction saisissante de la crue du Doubs de 1910. Pour reconstruire cette carte postale, des dizaines de Bisontins s’étaient déplacés sur le pont Battant après un appel de l’association. Des appareils photo d’époque ponctuent le parcours, offrant aux visiteurs la possibilité de se glisser dans la peau de photographes professionnels.

Infos pratiques

Galerie de l’ancienne poste

98 Grande rue à Besançon

L'exposition est ouverte du 9 au 24 août 2025 : les 9 et 10 août, de 10h à 18h puis de 14h à 18h tous les jours sauf les lundis.

Entrée est libre et gratuite.