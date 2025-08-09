“Besac (Re)vue” : un voyage photographique à travers les époques de Besançon

L’exposition met en avant une vingtaine de cartes postales originales, disposées de manière à illustrer l’évolution de la ville au fil des décennies. Des analyses minutieuses ont permis de réaliser les nouvelles photos depuis les mêmes points de vue, en respectant la ligne de l’image, la perspective et les distances.
Parmi les moments forts de l’exposition, on retrouve une reproduction saisissante de la crue du Doubs de 1910. Pour reconstruire cette carte postale, des dizaines de Bisontins s’étaient déplacés sur le pont Battant après un appel de l’association. Des appareils photo d’époque ponctuent le parcours, offrant aux visiteurs la possibilité de se glisser dans la peau de photographes professionnels.
Infos pratiques
- Galerie de l’ancienne poste
- 98 Grande rue à Besançon
- L'exposition est ouverte du 9 au 24 août 2025 : les 9 et 10 août, de 10h à 18h puis de 14h à 18h tous les jours sauf les lundis.
- Entrée est libre et gratuite.
À propos de Grain d'Pixel
Grain d'Pixel est une association bisontine dédiée à la promotion de la photographie, réunissant amateurs et professionnels passionnés. Elle propose diverses activités pour encourager la pratique et le partage autour de cet art. Parmi celles-ci, des ateliers de lecture d'image permettent aux participants de présenter leurs clichés sur des thèmes imposés, d'expliquer leur démarche et de recevoir des retours constructifs. Des ateliers informatiques sont également organisés pour améliorer les compétences en post-traitement. L'association organise régulièrement des sorties photo thématiques, des visites d'expositions et des ateliers axés sur le développement d'une démarche artistique personnelle.