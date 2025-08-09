Samedi 9 Août 2025
Alerte Témoin
Besançon
Culture

"Besac (Re)vue" : un voyage photographique à travers les époques de Besançon

Publié le 09/08/2025 - 18:00
Mis à jour le 08/08/2025 - 15:26

VIDÉO • Jusqu’au 24 août 2025, la Galerie de l’ancienne poste à Besançon accueille une exposition inédite intitulée "Besac (Re)vue". Ce nouveau projet de l’association Grain d’Pixel invite les visiteurs à un voyage temporel à travers une collection d’anciennes cartes postales et de photographies contemporaines.

© Salomé Fabre
© Salomé Fabre
1/2 - © Salomé Fabre
2/2 - © Salomé Fabre

L’exposition met en avant une vingtaine de cartes postales originales, disposées de manière à illustrer l’évolution de la ville au fil des décennies. Des analyses minutieuses ont permis de réaliser les nouvelles photos depuis les mêmes points de vue, en respectant la ligne de l’image, la perspective et les distances.

Parmi les moments forts de l’exposition, on retrouve une reproduction saisissante de la crue du Doubs de 1910. Pour reconstruire cette carte postale, des dizaines de Bisontins s’étaient déplacés sur le pont Battant après un appel de l’association. Des appareils photo d’époque ponctuent le parcours, offrant aux visiteurs la possibilité de se glisser dans la peau de photographes professionnels.

Infos pratiques

  • Galerie de l’ancienne poste
  • 98 Grande rue à Besançon
  • L'exposition est ouverte du 9 au 24 août 2025 : les 9 et 10 août, de 10h à 18h puis de 14h à 18h tous les jours sauf les lundis.
  • Entrée est libre et gratuite.

À propos de Grain d'Pixel

Grain d'Pixel est une association bisontine dédiée à la promotion de la photographie, réunissant amateurs et professionnels passionnés. Elle propose diverses activités pour encourager la pratique et le partage autour de cet art. Parmi celles-ci, des ateliers de lecture d'image permettent aux participants de présenter leurs clichés sur des thèmes imposés, d'expliquer leur démarche et de recevoir des retours constructifs. Des ateliers informatiques sont également organisés pour améliorer les compétences en post-traitement. L'association organise régulièrement des sorties photo thématiques, des visites d'expositions et des ateliers axés sur le développement d'une démarche artistique personnelle.

cartes postales expo photo galerie de l'ancienne poste grain d'pixel yves gravelin

Publié le 9 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

