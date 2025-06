Besançon, 2e meilleure ville étudiante 2025

Pour cette édition, la rédaction de l’Étudiant précise avoir comparé 47 villes françaises qui accueillent plus de 8.000 étudiants.

Déjà très bien classée en 2024 (6e), Besançon a effectué une spectaculaire remontée pour terminer 2e meilleure ville étudiante, juste derrière Toulouse, en 2025. Une progression qui s’explique notamment par "l’étoffement" de deux critères du classement : la santé et les transports. La revue prend par exemple désormais en compte "l'accessibilité à des spécialistes de santé rares et précieux sur un territoire, comme les dermatologues et gynécologues, et la part des actifs de l'agglomération qui utilisent le réseau de transport". Un point sur lequel Besançon a visiblement su faire la différence. La ville propose également une offre de logement jugée "avantageuse".

À noter que Dijon obtient la 11e place de ce même classement.

Dans son classement 2025 des villes préférées des étudiants, cette fois, le magazine indique que Besançon prend la 11e position avec un taux de recommandation de 94,74%. La ville fait également partie des 13 villes où le logement est le moins cher (7e).