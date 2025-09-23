Mardi 23 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Faits Divers

Besançon : un homme interpellé pour vente à la sauvette d’alcool et de protoxyde d’azote

Publié le 23/09/2025 - 10:29
Mis à jour le 23/09/2025 - 09:35

Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025, la police nationale du Doubs a procédé à l’interpellation d’un individu suspecté de travail dissimulé et de vente à la sauvette de boissons alcoolisées et de protoxyde d’azote.

image d'illustration © D.Poirier
image d'illustration © D.Poirier

Vers 00h55, au niveau de l’avenue Arthur Gaulard, une patrouille de police a observé une transaction impliquant une bouteille d’alcool vendue du coffre d’un véhicule. L’acheteuse, âgée de 23 ans, avait déjà été identifiée par les services de police dans une rixe survenue récemment au square Saint-Amour.

Appuyés par un second équipage, les policiers ont contrôlé le vendeur. Âgé de 27 ans, il ne disposait d’aucune autorisation de commercer sur la voie publique. Les forces de l’ordre précisent qu’il avait déjà été contrôlé en 2024 alors qu’il travaillait pour une société de livraison de boissons et se livrait à des ventes d’alcool en dehors des horaires légaux, ainsi qu’à la commercialisation de protoxyde d’azote.

Alcools forts et l'équipement complet pour détourner l'usage du protoxyde d’azote

Lors du contrôle, les policiers ont découvert dans le coffre de son véhicule une glacière contenant différentes boissons, dont des alcools du 4? groupe (vodka, whisky…), ainsi qu’une vingtaine de bonbonnes de protoxyde d’azote accompagnées de ballons et d’accessoires permettant leur consommation à des fins détournées. Un sachet destiné à emballer les produits et la somme de 420 euros ont également été saisis.

Le suspect a été placé en garde à vue. Auditionné, il a déclaré conserver ces produits pour un usage personnel dans un cadre festif, sans reconnaître les faits de revente reprochés. Son téléphone portable, qui recevait de multiples notifications via l’application Snapchat, a été saisi dans le cadre de l’enquête.

L’individu a été libéré le 21 septembre à 15h30. Il a reçu une convocation devant le délégué du procureur fixée en janvier 2026.

alcool police protoxyde d'azote travail dissimulé

Publié le 23 septembre à 10h29 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Avec le "bus Mes Tips Santé", la CPAM au plus près des jeunes, le 1er octobre

Respirer pour s’ancrer : trois conseils essentiels à appliquer
Offre d'emploi

Abdessamad El Montassir explore la mémoire du désert au Frac Franche-Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !
Infos Pratiques

150 exposants au week-end gourmand du Chat Perché
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Fonds d’artichauts gratinés au Mont d’Or

Sondage

 9.32
forte pluie
le 23/09 à 09h00
Vent
1.7 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
93 %
 