Besançon : un homme interpellé pour vente à la sauvette d’alcool et de protoxyde d’azote

Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025, la police nationale du Doubs a procédé à l’interpellation d’un individu suspecté de travail dissimulé et de vente à la sauvette de boissons alcoolisées et de protoxyde d’azote.

Vers 00h55, au niveau de l’avenue Arthur Gaulard, une patrouille de police a observé une transaction impliquant une bouteille d’alcool vendue du coffre d’un véhicule. L’acheteuse, âgée de 23 ans, avait déjà été identifiée par les services de police dans une rixe survenue récemment au square Saint-Amour.

Appuyés par un second équipage, les policiers ont contrôlé le vendeur. Âgé de 27 ans, il ne disposait d’aucune autorisation de commercer sur la voie publique. Les forces de l’ordre précisent qu’il avait déjà été contrôlé en 2024 alors qu’il travaillait pour une société de livraison de boissons et se livrait à des ventes d’alcool en dehors des horaires légaux, ainsi qu’à la commercialisation de protoxyde d’azote.

Alcools forts et l'équipement complet pour détourner l'usage du protoxyde d’azote

Lors du contrôle, les policiers ont découvert dans le coffre de son véhicule une glacière contenant différentes boissons, dont des alcools du 4? groupe (vodka, whisky…), ainsi qu’une vingtaine de bonbonnes de protoxyde d’azote accompagnées de ballons et d’accessoires permettant leur consommation à des fins détournées. Un sachet destiné à emballer les produits et la somme de 420 euros ont également été saisis.

Le suspect a été placé en garde à vue. Auditionné, il a déclaré conserver ces produits pour un usage personnel dans un cadre festif, sans reconnaître les faits de revente reprochés. Son téléphone portable, qui recevait de multiples notifications via l’application Snapchat, a été saisi dans le cadre de l’enquête.

L’individu a été libéré le 21 septembre à 15h30. Il a reçu une convocation devant le délégué du procureur fixée en janvier 2026.