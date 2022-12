Bonus covoiturage de 100 € en janvier 2023 : comment en bénéficier ?

Gérard Marchand assure depuis le 1er décembre 2022 la mission de délégué général du Medef Territoires francs-comtois. Outre la conduite de l’équipe territoriale du Medef et des projets aux côtés du président Emmanuel Viellard et des membres de son bureau, il participera à l’animation du réseau et à son développement en Franche-Comté. Le nouveau délégué général occupera sa fonction à temps partagé.