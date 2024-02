Bourgogne-Franche-Comté : 599 signalements recensés sur le réseau Sentinelles de la nature en 2023

Le réseau citoyen Sentinelles de la nature est un projet porté par les associations du réseau France Nature Environnement (FNE) pour informer, aiguiller et accompagner les citoyens pour agir pour la protection de la nature. Il permet via un site dédié et une application mobile du même nom de signaler les atteintes à l’environnement ou au contraire de faire remonter des initiatives qui lui sont favorables. La FNE BFC vient de publier son bilan régional pour l'année 2023.

En 2023, le site sentinelles de la nature a recensé 599 signalements. Pour FNE BFC, ce fut également l’année de la structuration du réseau sentinelles de lanature sur la région. L’objectif : construire, structurer et animer un réseau de référents dédié au programme Sentinelles de la nature en Bourgonge-Franche-Comté. Une Charte des référents a été créée afin de cadrer l’ensemble des missions et obligations (respect de la confidentialité) d’un référent.

Sur la région, FNE BFC et ses fédérations départementales se chargent de la réception et du traitement des alertes reçues sur la plateforme Sentinelles. La fédération précise qu’elle y a créé un réseau de “référent”. Un référent a pour mission d’accompagner les sentinelles dans le traitement des signalements, et à défaut, intervient lui-même auprès des interlocuteurs institutionnels de son territoire (mairie, gendarmerie, ddt, Office Français de la Biodiversité, etc.). Il assure donc la réception, le tri, la vérification des informations avant publication. Avec l’aide de la référente régionale, il construit les propositions de réponses adaptées et assure le suivi du dossier.

FNE BFC signale qu’il "est encourageant de constater que l'environnement est de mieux en mieux pris en compte, avec une implication croissante des services de l'État, des élus locaux et de la population dans la recherche de solutions aux défis environnementaux. Cette mobilisation témoigne d'une prise de conscience collective de l'importance de préserver notre planète et de la nécessité d'agir pour assurer un avenir durable".

Mais la fédération signale également que "malgré ces avancées, il reste encore beaucoup à faire pour relever les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés". Elle insiste donc sur l’importance de continuer à "encourager et à soutenir toutes les initiatives visant à protéger notre environnement et à promouvoir un mode de vie plus durable. En travaillant ensemble, gouvernements, collectivités locales, citoyens et acteurs de la société civile peuvent contribuer à construire un avenir plus respectueux de la planète".

Comment devenir sentinelles en Bourgogne-Franche-Comté ?

Pour devenir sentinelles de la nature, il suffit de faire une observation sur le site www.sentinellesdelanature.fr ou l’application dédiée. Vous serez alors mis en relation avec l’association référente sur votre territoire : c’est elle qui reviendra vers vous et vous accompagnera pour agir et protéger la nature.