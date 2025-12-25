Cadeau raté à Noël ? On a les solutions...

Dans un premier temps, si vous n'avez pas peur de vexer votre ami ou votre parent, demandez-lui s'il a conservé le ticket de caisse de votre cadeau. Vous pourrez dans ce cas, vous rendre au magasin concerné pour échanger avec un produit que vous apprécierez.
Utilisez les sites d'achat-vente !
- Pour revendre un livre de cuisine offert par votre mère : Amazon.
- Pour revendre un jeu vidéo que vous avez déjà du cousin Hubert : Rakuten (anciennement Price Minister)
- Pour revendre le radio-réveil ou le robot cuisine inutile offert par la tante Georgette : Pixmania
- Pour revendre un vinyle rare, don du papy Claude : eBay
- Pour revendre un sac griffé de l'oncle Paul : Vestiaire Collective
- Pour revendre un pull, une jupe, un gilet, une paire de chaussure de mamie Soso : Vinted ou Market Place
- Pour revendre des places de spectacle qui ne vous fait pas envie du tout du tonton Paul : Viagogo
- Pour troquer vos cadeaux invendables : ConsoGlobe
- Pour revendre vos cartes cadeaux et récupérer du cash : Esioox
- Pour revendre tout et n'importe quoi à bas prix : leboncoin
Revendez vos objets dans le Grand Besançon
- Pour revendre objets, DVD, CD, vinyles, livres, électroménager, électronique... les magasins "Easy Cash" sont situés au centre commercial Besançon Chalezeule (chemin de la Voie des Agasses) et dans la zone commerciale de Chateaufarine (10 rue Paul Eluard).
Dons à des associations…
- Faire un don (vêtements chauds, chaussures…) à des œuvres de charité et des associations : le Secours catholiques, le Secours populaire, les Restos du cœur, Solidarité Femmes, Les petits frères des pauvres, Sol Mi Ré…
Échangez !
Votre armoire de salle de bain est déjà pleine à craquer de produits de beauté en tout genre et votre tante vient de vous offrir la dernière crème anti-ride "révolutionnaire". Plutôt que de vous vexer, allez plutôt voir si votre soeur ne voudrait pas troquer votre crème contre la bougie parfumée qu'elle vient de recevoir et qui serait idéale pour décorer votre entrée.
Ré-offrez !
Pas convaincu par le dernier aspirateur multifonctions offert par votre belle-mère ? Plutôt que d'encombrer inutilement votre placard, gardez-le bien emballé pour votre ami Thierry, maniaque de la propreté, dont l'anniversaire a lieu quelques semaines plus tard. Il peut aussi être un moyen de faire passer un message. En l'offrant à Dylan, étudiant, pas dispensé de faire un brin de ménage même dans un appartement qui ne fait que 25m2... Bref, faites le tour de vos proches, il y a des chances que le malheur des uns fasse le bonheur des autres !