Cadeau raté à Noël ? On a les solutions...

S'il n'est pas toujours évident de savoir ce qui ferait plaisir ou non à Noël, il arrive parfois que certains cadeaux ne vous plaisent pas du tout et vous restent donc sur les bras. Alors si certains de vos proches ont raté leur coup cette année à Noël, on vous propose plusieurs solutions pour vous en débarrasser…

Dans un premier temps, si vous n'avez pas peur de vexer votre ami ou votre parent, demandez-lui s'il a conservé le ticket de caisse de votre cadeau. Vous pourrez dans ce cas, vous rendre au magasin concerné pour échanger avec un produit que vous apprécierez.

Utilisez les sites d'achat-vente !

Pour revendre un livre de cuisine offert par votre mère : Amazon.

Pour revendre un jeu vidéo que vous avez déjà du cousin Hubert : Rakuten (anciennement Price Minister)

Pour revendre le radio-réveil ou le robot cuisine inutile offert par la tante Georgette : Pixmania

Pour revendre un vinyle rare, don du papy Claude : eBay

Pour revendre un sac griffé de l'oncle Paul : Vestiaire Collective

Pour revendre un pull, une jupe, un gilet, une paire de chaussure de mamie Soso : Vinted ou Market Place

Pour revendre des places de spectacle qui ne vous fait pas envie du tout du tonton Paul : Viagogo

Pour troquer vos cadeaux invendables : ConsoGlobe

Pour revendre vos cartes cadeaux et récupérer du cash : Esioox

Pour revendre tout et n'importe quoi à bas prix : leboncoin

Revendez vos objets dans le Grand Besançon

Pour revendre objets, DVD, CD, vinyles, livres, électroménager, électronique... les magasins "Easy Cash" sont situés au centre commercial Besançon Chalezeule (chemin de la Voie des Agasses) et dans la zone commerciale de Chateaufarine (10 rue Paul Eluard).

Dons à des associations…

Échangez !

Votre armoire de salle de bain est déjà pleine à craquer de produits de beauté en tout genre et votre tante vient de vous offrir la dernière crème anti-ride "révolutionnaire". Plutôt que de vous vexer, allez plutôt voir si votre soeur ne voudrait pas troquer votre crème contre la bougie parfumée qu'elle vient de recevoir et qui serait idéale pour décorer votre entrée.

Ré-offrez !

Pas convaincu par le dernier aspirateur multifonctions offert par votre belle-mère ? Plutôt que d'encombrer inutilement votre placard, gardez-le bien emballé pour votre ami Thierry, maniaque de la propreté, dont l'anniversaire a lieu quelques semaines plus tard. Il peut aussi être un moyen de faire passer un message. En l'offrant à Dylan, étudiant, pas dispensé de faire un brin de ménage même dans un appartement qui ne fait que 25m2... Bref, faites le tour de vos proches, il y a des chances que le malheur des uns fasse le bonheur des autres !