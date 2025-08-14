Jeudi 14 Août 2025
Canicule et polluants atmosphériques : Alternatiba dénonce le "combo macabre de nos étés"

Publié le 14/08/2025 - 17:58
Mis à jour le 14/08/2025 - 18:05

Dans un communiqué reçu ce mercredi 13 août 2025, le mouvement écologiste Alternatiba alerte sur le "combo macabre" généré par la vague de chaleur actuelle et les polluants atmosphériques. Il met aussi en avant la nécessité de "conduire les politiques publiques vers plus de responsabilité", notamment en ce qui concerne les transports.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Depuis ce dimanche 10 août 2025, et sans doute jusqu’au week-end prochain, "les poumons des bisontines et des bisontins, grand-bisontines et grands bisontins, sont à nouveau dans l’obligation de se remplir d’un air surchauffé et pollué à l’ozone", déplore Alternatiba.

En effet, selon les dernières données communiquées par ATMO BFC, "la qualité de l’air est mauvaise sur la métropole bisontine, et cela, à cause de la combinaison de l’ensoleillement, de la chaleur avec la prolifération de polluants (COV, NO et NO2) d’origine automobile et industrielle pour l’essentiel." Alternatiba insiste sur le fait "qu'il est donc mauvais de respirer cet air", le seul air malheureusement disponible.

L'utilisation des transports en commun et du vélo pour limiter la pollution de l'air

L’ozone, "un gaz irritant à fort pouvoir oxydant", est connu pour être nocif pour la santé humaine comme pour l’environnement. Ce gaz, lorsqu'il est situé dans la troposphère, altère la respiration humaine, ainsi que celle des animaux. L'ozone a également un impact négatif sur le fonctionnement de la photosynthèse chez les plantes, "les affaiblissant alors même qu’elles doivent faire face à des températures très élevées."

En tant que mouvement "luttant pour le climat et la justice sociale", c’est lors d’épisodes caniculaires et de forte pollution de ce type "que nos arguments en faveur des mobilités douces prennent tout leur sens."

Alternatiba appelle ainsi à la défense et à la promotion des transports en commun et du vélo, pour "faire partie de la solution" et ne pas aggraver "le problème, qu’il soit globalement climatique ou portant plus localement sur des épisodes de pollution de l’air."

Le collectif poursuit en dénonçant les discours irresponsables "prenant pour cible le développement des infrastructures cyclables et des politiques en faveur des transports en commun" lors de ces épisodes critiques. En tant qu'exemple plus irresponsable, le mouvement cite "la promotion de nouvelles infrastructures routières dans notre agglomération, notamment le projet de doublement de la RN57."

La pollution de l'air "doit être combattue" pour la santé de tous

Selon Alternatiba, "la pollution de l’air n’est pas une donnée avec laquelle nous devons composer, elle doit être combattue, pour la santé de toutes et tous, particulièrement celle des enfants qui en pâtit en premier lieu selon un rapport de l’UNICEF."

Les enfants ont en effet "une fréquence de respiration plus rapide que les adultes et leur organisme en pleine croissance y est beaucoup plus sensible que celui des adultes. Ajoutons la grande injustice que constitue le fait que les populations les plus fragiles sont également celles qui, vivant à proximité des infrastructures routières, auront le plus à souffrir de ces épisodes, en plus de la souffrance liée à la chaleur ressentie dans des logements mal isolés."

Le collectif conclut : "l’air est un bien commun, sa qualité doit être assurée pour toutes et tous, les politiques contribuant à le dégrader doivent être combattues."

alternatiba Besançon qualité de l'air

Publié le 14 aout à 17h58 par Eddy R.
