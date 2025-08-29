Vendredi 29 Août 2025
Carte Avantages Jeunes 2025-2026 : 4.000 bons plans accessibles en Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 29/08/2025 - 18:02
Valable dès le 1er septembre 2025, la carte avantages jeunes propose cette année encore de nombreux bons plans dans la région… Pour rappel, ce dispositif est destiné aux jeunes de moins de 30 ans.

© Infos Jeunes Bourgogne Franche-Comté
La carte avantages jeunes propose deux types d’avantages : les permanents et les uniques.

Des avantages permanents

Ils sont valables à chaque présentation de ta carte Avantages Jeunes.?Avec ta carte, tu as accès à tous les avantages permanents en Bourgogne-Franche-Comté.
"Uu peux présenter ta carte Besançon-Haut-Doubs au cinéma de Dijon et bénéficier de la réduction", précise Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté.

Des avantages uniques

Ces offres "découverte" sont valables sur présentation de la carte et sur remise du coupon à détacher du livret ou sur présentation de ton smartphone.

Mais aussi…

Cette année on retrouvera également dans toute la région :

  • Un bon de 6 euros de réduction en librairie ou encore un abonnement gratuit bibliothèque (voir ici)
  • Sorties à la journée avec Arbois Tourisme : Marché de Noël, Disneyland Paris, Europa Park ou rulantica
  • Paris Games Week, Japan expo à Paris, Dour festival en Belgique avec Ontours
  • 2 journées ciné à 3,50 € la place dans les cinémas partenaires, un jour pendant les vacances d'automne et les vacances d'hiver.
  • A ton tour de donner l’avantage, réalise un don au profit d’une association caritative
  • La Pive : 5 pives offertes si tu adhères à l’association
  • Train Mobigo : un retour offert pour un aller acheté en TER (- 26 ans)
  • Train Mobigo : un abonnement hebdomadaire en TER offert (- 26 ans)
  • Autobus Mobigo : un aller offert pour un voyage en car
    Banque Populaire : Ta carte premium gratuite pendant un an, 6 mois offert pour toute nouvelle souscription d'assurance habitation, 1 an offert sur toute nouvelle adhésion Sécuri-high Tech, assurance des appareils Multimédias.

Où trouver la carte ?

La carte avantages jeunes peut être achetée pour 10 euros en ligne (voir ici) ou dans de nombreux points de vente (voir ici). Pour acheter ta carte, il faut présenter une pièce d’identité : carte d’identité, livret de famille, permis de conduire, passeport, carte mutuelle (qui nous permet de vérifier que tu as bien moins de 30 ans au jour de l’achat) + une photo d’identité récente

carte avantages jeunes info jeunes bourgogne franche-comté

Publié le 29 aout à 18h02 par Hélène L.
