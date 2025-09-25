Jeudi 25 Septembre 2025
Alerte Témoin
DOUBS (25)
Faits Divers

Champvans-les-Baumes : il fuit la police sans permis ni assurance, sa cavale s’achève en sortie de route

Publié le 25/09/2025 - 11:22
Mis à jour le 25/09/2025 - 10:51

Dans la nuit du mardi 24 septembre 2025, vers 01h15, un équipage de police secours a tenté de contrôler un véhicule circulant à vive allure sur la commune de Champvans-les-Baumes dans le Doubs. Le conducteur a refusé d’obtempérer et a poursuivi sa route en adoptant une conduite dangereuse, selon le rapport de la police.

Peu après, les effectifs de la brigade anti-criminalité ont informé le service du groupe d’action judiciaire cyclique avoir interpellé le conducteur, à la suite d’une sortie de route provoquée par une glissade sur chaussée mouillée.

Sans permis ni assurance

Les sapeurs-pompiers, sollicités par les services de police, sont intervenus pour prendre en charge l’automobiliste, un homme de 20 ans. Après un premier bilan médical et l’avis du médecin régulateur, il a été transporté au CHU de Besançon pour faire des examens de santé, sous escorte policière.

Lors de son audition, le conducteur a reconnu avoir pris la fuite car il ne disposait ni de permis de conduire, ni d’assurance.

Placée en garde à vue, l’affaire a été clôturée le 24 septembre 2025. Le jeune homme devra comparaître en 2026 devant le délégué du procureur dans le cadre d’une ordonnance pénale.

TIG, stage et amendes

Le parquet a requis une peine de 90 heures de travail d’intérêt général à effectuer dans un délai de 18 mois, sous peine d’une amende de 1.000 euros en cas d’inexécution. À cela s’ajoutent une amende de 400 euros pour les deux délits, ainsi qu’un stage de sécurité routière obligatoire à ses frais à réaliser dans les six mois, sous peine d’une amende complémentaire de 800 euros.

Publié le 25 septembre à 11h22 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

