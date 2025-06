Changement de commandement au centre d’incendie et de secours de Saint-Vit

Une cérémonie officielle de passation de commandement de la 1re compagnie et du centre d’incendie et de secours de Saint-Vit, entre le capitaine David Fallot et le lieutenant Grégory Breschbuhl aura lieu ce mardi 10 juin 2025.

Le capitaine David Fallot ayant été appelé sur d’autres fonctions, il laissera le commandement de la caserne au lieutenant Grégory Breschbuhl qui prendra ses fonctions de chef de la 1ère compagnie et du centre d’incendie et de secours de Saint-Vit. La cérémonie aura lieu en présence du préfet du Doubs Rémi Bastille et de la présidente du Conseil départemental du Doubs et présidente du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, Christine Bouquin.

Pour rappel, le centre de secours de Saint-Vit rassemble 57 sapeurs-pompiers dont 53 volontaires et 4 professionnels. Il est équipé de 10 engins.

795 interventions en 2024

Au cours de l’année 2024, les sapeurs-pompiers du centre de secours et d’incendie de Saint-Vit ont réalisé 795 interventions dont :

Secours à personne : 552

Accidents sur la voie publique : 107

Incendies : 92

Risques technologiques : 13

Opérations diverses : 31

Le secteur de première intervention de la caserne s’étend sur 14 communes : Berthelange, Corcelles Ferrières, Corcondray, Dannemarie-sur-Crète, Étrabonne, Ferrières-les-Bois, Lantenne-Vertière, Mercey le Grand, Osselle-Routelle, Pouilley Français, Roset-Fluans, Saint-Vit, Velesmes Essarts, Villers-Buzon.

Quant à la 1ère compagnie, elle comprend les centres d’incendie et de secours de CIS Arc-et-Senans, Boussières, Fourg, Quingey, Recologne et Saint-Vit.