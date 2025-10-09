Choice et SilMach unissent leurs savoir-faire pour développer une contraception sans hormone et connectée

Choice, fournisseur de solutions contraceptives de nouvelle génération, s’associe à la société française SilMach afin de proposer "une nouvelle forme de contraception destinée aux femmes". Ce projet, soutenu par le programme Eurostars Innovation à hauteur de 450.000 euros sur la période 2022-2025, vise à offrir une alternative "plus sûre et sans hormones" aux méthodes traditionnelles.
Les premiers essais cliniques sont prévus pour fin 2026, avec un lancement commercial envisagé à l’horizon 2032. Selon Peter van de Graaf, CEO de Choice, "nous remercions SilMach pour son engagement constant qui a permis de concrétiser notre vision et nous attendons avec impatience les essais cliniques qui démontreront l’impact révolutionnaire de cette innovation sur la contraception".
Une contraception intelligente, réversible et sans hormones
Le dispositif développé par Choice repose sur des valves miniaturisées implantées dans les trompes de Fallope. "Fermées, elles empêchent la rencontre entre spermatozoïdes et ovule. Ouvertes, elles permettent le retour à la fertilité naturelle, sans aucune intervention hormonale."
Dans un premier temps, la pose devra être réalisée par un spécialiste à l’aide d’un microcathéter, mais l’objectif à long terme est de permettre aux patientes "de reprendre entièrement la main sur leur contraception".
Choice souhaite ainsi proposer une méthode "réversible, fiable, sans hormones et sans douleur", tout en évitant les effets secondaires associés aux pilules ou aux implants hormonaux : risques de thrombose veineuse, de troubles cardiovasculaires ou encore de cancers hormono-dépendants. Cette approche représente également "une option précieuse pour les femmes ayant eu ou étant en rémission d’un cancer hormono-dépendant, comme le cancer du sein".
SilMach : relever le défi de la micromécanique
Pour concrétiser cette innovation, Choice a dû résoudre plusieurs défis technologiques majeurs liés à la miniaturisation. Après plusieurs essais infructueux pour alimenter le dispositif – notamment via l’énergie acoustique focalisée – la start-up s’est tournée vers SilMach, spécialiste français des systèmes microélectromécaniques (MEMS) et des micromoteurs hybrides sur silicium.
Après trois ans de développement, SilMach a conçu un micromoteur sur mesure, inspiré de sa technologie PowerMEMS, capable "d’ouvrir et de fermer les valves de Choice de façon fiable". D’une taille de 10 x 1 mm pour seulement 0,1 mm d’épaisseur, ce moteur fonctionne selon un principe électrostatique, reposant sur "de minuscules structures en forme de peigne, invisibles à l’œil nu, [qui] produisent un mouvement mécanique précis et répétable".
Ce système se distingue par sa basse consommation énergétique, une faible émission de chaleur et une longévité accrue. L’ensemble du dispositif comprend en outre "une source d’alimentation, un circuit de commande, une antenne, la valve elle-même et un stent destiné à maintenir l’implant en place".
Pour Pierre-François Louvigné, CEO de SilMach, "nous sommes heureux de collaborer avec Choice pour explorer un nouveau domaine et un nouvel usage de nos micromoteurs. Ils contribuent à améliorer non seulement les technologies qui nous entourent, mais aussi notre vie quotidienne. La révolution de la micromécanique n’en est qu’à ses débuts, les applications sont considérables."
Un projet soutenu par Eurostars et mené avec des partenaires européens
Le projet bénéficie d’un financement européen à travers la subvention Eurostars de 450.000 euros. Un prototype est actuellement en cours de développement avec les chercheurs de l’Université de technologie d’Eindhoven.
Les essais cliniques devraient débuter aux Pays-Bas au quatrième trimestre 2026, après les dernières intégrations techniques et validations. Le dépôt de brevet est prévu avant la phase clinique, et la commercialisation est envisagée pour 2032.
À propos de SilMach
Fondée en 2003 à Besançon, SilMach (pour Silicium Machinery) est un pionnier international de la micromécanique sur silicium. L’entreprise conçoit des microsystèmes MEMS hybrides destinés à des secteurs variés : aéronautique, défense, transport, médical et horlogerie. Parmi ses innovations emblématiques figure le nanodrone bio-inspiré "Libellule".
En 2023, SilMach a également lancé TheTimeChanger, "la première concept-watch équipée d’un cœur silicium conçue et assemblée à Besançon".
À propos de Choice
Basée à Eindhoven (Pays-Bas) et fondée en 2018, Choice a pour mission de "développer une méthode contraceptive plus avancée que les méthodes actuelles, qui n’ont pas fondamentalement évolué depuis 60 ans".
Son approche repose sur une obstruction amovible des trompes de Fallope, qui permet de maîtriser la fertilité sans recourir aux hormones. Dans un contexte où 40 % des grossesses dans le monde ne sont toujours pas désirées, Choice s’appuie sur un réseau international d’entreprises technologiques, de centres de tests biologiques et d’universités, afin de relever les défis techniques, biologiques et médicaux de cette innovation.