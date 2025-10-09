Choice et SilMach unissent leurs savoir-faire pour développer une contraception sans hormone et connectée

La deeptech bisontine SilMach et la start-up néerlandaise Choice ont annoncé ce jeudi 9 octobre, une collaboration inédite pour concevoir un microdispositif contraceptif jugé révolutionnaire. Alimenté par un micromoteur, ce dispositif sans fil pourrait permettre d’ouvrir et de fermer des valves implantées dans les trompes de Fallope, offrant une contraception réversible, sans hormones et sans douleur.

Choice, fournisseur de solutions contraceptives de nouvelle génération, s’associe à la société française SilMach afin de proposer "une nouvelle forme de contraception destinée aux femmes". Ce projet, soutenu par le programme Eurostars Innovation à hauteur de 450.000 euros sur la période 2022-2025, vise à offrir une alternative "plus sûre et sans hormones" aux méthodes traditionnelles.

Les premiers essais cliniques sont prévus pour fin 2026, avec un lancement commercial envisagé à l’horizon 2032. Selon Peter van de Graaf, CEO de Choice, "nous remercions SilMach pour son engagement constant qui a permis de concrétiser notre vision et nous attendons avec impatience les essais cliniques qui démontreront l’impact révolutionnaire de cette innovation sur la contraception".

Une contraception intelligente, réversible et sans hormones

Le dispositif développé par Choice repose sur des valves miniaturisées implantées dans les trompes de Fallope. "Fermées, elles empêchent la rencontre entre spermatozoïdes et ovule. Ouvertes, elles permettent le retour à la fertilité naturelle, sans aucune intervention hormonale."

Dans un premier temps, la pose devra être réalisée par un spécialiste à l’aide d’un microcathéter, mais l’objectif à long terme est de permettre aux patientes "de reprendre entièrement la main sur leur contraception".

Choice souhaite ainsi proposer une méthode "réversible, fiable, sans hormones et sans douleur", tout en évitant les effets secondaires associés aux pilules ou aux implants hormonaux : risques de thrombose veineuse, de troubles cardiovasculaires ou encore de cancers hormono-dépendants. Cette approche représente également "une option précieuse pour les femmes ayant eu ou étant en rémission d’un cancer hormono-dépendant, comme le cancer du sein".

SilMach : relever le défi de la micromécanique

Pour concrétiser cette innovation, Choice a dû résoudre plusieurs défis technologiques majeurs liés à la miniaturisation. Après plusieurs essais infructueux pour alimenter le dispositif – notamment via l’énergie acoustique focalisée – la start-up s’est tournée vers SilMach, spécialiste français des systèmes microélectromécaniques (MEMS) et des micromoteurs hybrides sur silicium.

Après trois ans de développement, SilMach a conçu un micromoteur sur mesure, inspiré de sa technologie PowerMEMS, capable "d’ouvrir et de fermer les valves de Choice de façon fiable". D’une taille de 10 x 1 mm pour seulement 0,1 mm d’épaisseur, ce moteur fonctionne selon un principe électrostatique, reposant sur "de minuscules structures en forme de peigne, invisibles à l’œil nu, [qui] produisent un mouvement mécanique précis et répétable".

Ce système se distingue par sa basse consommation énergétique, une faible émission de chaleur et une longévité accrue. L’ensemble du dispositif comprend en outre "une source d’alimentation, un circuit de commande, une antenne, la valve elle-même et un stent destiné à maintenir l’implant en place".

Pour Pierre-François Louvigné, CEO de SilMach, "nous sommes heureux de collaborer avec Choice pour explorer un nouveau domaine et un nouvel usage de nos micromoteurs. Ils contribuent à améliorer non seulement les technologies qui nous entourent, mais aussi notre vie quotidienne. La révolution de la micromécanique n’en est qu’à ses débuts, les applications sont considérables."

Un projet soutenu par Eurostars et mené avec des partenaires européens

Le projet bénéficie d’un financement européen à travers la subvention Eurostars de 450.000 euros. Un prototype est actuellement en cours de développement avec les chercheurs de l’Université de technologie d’Eindhoven.

Les essais cliniques devraient débuter aux Pays-Bas au quatrième trimestre 2026, après les dernières intégrations techniques et validations. Le dépôt de brevet est prévu avant la phase clinique, et la commercialisation est envisagée pour 2032.