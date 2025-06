Collecte solidaire de téléphones portables à Pontarlier

Les habitants sont invités à participer à la grande collecte solidaire de téléphone portable et ainsi éviter de faire partie des plus de 6 Français sur 10 qui stockent au moins un ancien téléphone dans un tiroir. Un réflexe souvent lié à la peur de fuite des données, à l’attachement ou au manque d’information sur les solutions existantes. L’opération solidaire proposée par Ecosystem entend lever ces freins puisqu’elle garantit l’effacement des données personnelles et propose une solution locale, concrète et accessible à tous pour redonner une seconde vie à ces équipements dormants.

Tous les téléphones acceptés

Qu’ils soient cassés, obsolètes, récents ou en état de marche, tous les téléphones portables sont acceptés. Ils pourront être déposés dans les six points de collecte mis en place à Pontarlier ou envoyés gratuitement via la plateforme www.jedonnemontelephone.fr.

Ecosystem offrira jusqu’à 100 mobiles reconditionnés au profit du CCAS de Pontarlier qui vient en aide aux personnes en difficulté. Le résultat de la collecte sera annoncé le 26 juillet à l’occasion du passage du Tour de France à Pontarlier lors d’une cérémonie officielle sur la ligne d’arrivée.

Les points de collecte :

Hôtel de Ville - 56 Rue de la République - 25300 Pontarlier

Médiathèque municipale - 69 Rue de la République - 25300 Pontarlier

Piscine municipale - Place Zarautz - 25300 Pontarlier

Accueil CCGP - 22 Rue Pierre Dechanet - 25300

Pontarlier Déchetterie intercommunale - Rocade Georges Pompidou - 25300 Pontarlier

Conservatoire - 1 Quai du Petit Cours - 25300 Pontarlier

Infos +

Ecosystem est un éco-organisme, c’est-à-dire une entreprise à but non lucratif d’intérêt général agréée par les pouvoirs publics. Nous œuvrons à l’allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques (EEE) en soutenant la réparation et le réemploi, et en assurant leur dépollution et recyclage lorsqu'ils sont en fin de vie.