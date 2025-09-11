Contrôlé à 115 km/h sur le Boulevard Kennedy à Besançon

Un conducteur a été contrôlé roulant à 115 km/h en plein après-midi sur le Boulevard Kennedy lors d’un contrôle de vitesse effectué par la police municipale de Besançon le 9 septembre dernier. Il a été interpellé pour délit de grande vitesse.

Les effectifs de la police municipale ont installé un contrôle de vitesse sur le Boulevard Kennedy à Besançon. La section contrôlée se trouvait être à double sens de circulation, séparée par un terre-plein central mais en agglomération et donc limitée à 50 km/h.

Vers 15h, une voiture a été contrôlée à 115 km/h (vitesse corrigée). Intercepté, l’homme a été contrôlé par les policiers. Son test de dépistage à l’usage de stupéfiants s’est révélé positif, tout comme son test d’alcoolémie évalué à 0,54 mg/l d’air expiré.

Interpellée, l’individu a été placé en garde à vue et a reconnu au cours de son audition le délit de grande vitesse, la consommation excessive de cannabis et la conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

Âgé de 35 ans, le suspect a été remis en liberté à l’issue de sa garde à vue en attendant les résultats de l'analyse pour la détection des stupéfiants, nous a indiqué la police.