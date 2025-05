"Crime en Franche-Comté - Si t'as Delle t'as rien", un polar déjanté en plein cœur de la région

En mars 2025, Stéphane Dangel a sorti son nouveau livre Crime en Franche-Comté - Si t'as Delle t'as rien chez Geste Editions. Une enquête policière franc-comtoise drôle et rocambolesque qui se déroule entre Besançon, Mouthe, Morteau, Delle et la république du Saugeais.

Après la parution en 2024 de son roman Crime en Alsace - Le carreau était fermé de l'intérieur, Stéphane Dangel revient avec sa suite, se déroulant en Franche-Comté. Crime en Franche-Comté - Si t'as Delle t'as rien est un roman policier humoristique pour adulte qui reprend les personnages du roman précédent et plonge les lecteurs dans une nouvelle enquête policière régionale.

Un style et un auteur atypique

Le roman est marqué par le style de l’auteur, très décalé : "le rocambolesque, l'absurde sont présents pratiquement à chaque page", précise-t-il. Après avoir travaillé dans le journalisme, la communication institutionnelle et le storytelling, Stéphane Dangel travaille aujourd’hui dans la gestion des ressources culturelles numériques en plus d’être auteur "et professeur de danse Haka". Mais Stéphane Dangel ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. "Un troisième et dernier livre est prévu, pour clore les aventures des personnages, il se déroulera en Moselle. Comme cela, un tour de l'Est aura été réalisé.", dit l’auteur qui se définit lui-même comme "un gars de l’Est".

Extrait du synopsis

"Après avoir tué son adjoint, en état de légitime défense, le commissaire Schneider se réveille d’un long coma pour apprendre qu'il a été muté à Besançon. Comme si ce n’était pas déjà assez dramatique pour cet Alsacien pure souche de tête de bois, il tombe sur une affaire de meurtre. Enfin, il ne lui tombe pas vraiment dessus, c’est plutôt elle. Et c’est surtout le mort qui va finir dans une tombe. Enfin, bref, il y a aiguille sous roche au pays des horloges. Lui qui n’a rien demandé et aimerait plutôt tranquillement démarrer dans son nouveau poste va être victime de tentatives de meurtres et d’enlèvement aussi improbables et ratées les unes que les autres. Pire : il n’a aucune idée de la raison pour laquelle on en veut à sa vie, puisqu’il n’avance pas d’un pouce dans la résolution de l’affaire. Certaines personnes doivent être vraiment très mal informées, à moins que le coupable ne soit bien plus proche de lui qu’il ne le pense, et craigne d’être démasqué par inadvertance."