Curieux bisontins, touristes aventuriers ? Le territoire n'a pas fini de vous étonner...

Vous pensez connaître Besançon et ses alentours ? Détrompez-vous. Que vous soyez d’ici ou de passage, ces nouvelles visites réinventent la ville et ses environs : thématiques originales, formats innovants, coups de cœur… L’équipe de l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon redouble d’imagination pour vous offrir des moments uniques et mémorables.

Des nouveautés à ne pas manquer :

Besançon en toute fraîcheur

Prenez un bol d’air et de verdure lors d’une balade au cœur des îlots de fraîcheur bisontins. Une parenthèse rafraîchissante pour découvrir l'histoire et l'évolution des parcs et des jardins de la ville autrement, au fil de ses coins ombragés et apaisants.

Au son des clochers comtois

Avec leurs coupoles à quatre pans, ils sont les fiers emblèmes du patrimoine franc-comtois. Laissez-vous guider par le carillon des quatre clochers emblématiques du centre-ville, dont celui de la cathédrale Saint-Jean, et suivez un guide-conférencier pour en découvrir l’histoire et les symboles.

Une visite inédite pour tendre l’oreille autrement et percer les secrets de ces silhouettes emblématiques.

Explorer Besançon : une aventure familiale



Au fil d’histoires et de trésors disséminés dans le décor de la ville, petits et grands seront invités à observer et imaginer. Une balade interactive accompagnée d'un guide conférencier pour découvrir Besançon autrement.

Courbet, entre lettres et passion

Suivez les pas de Gustave Courbet dans les ruelles du centre-ville, là où le jeune peintre fit ses premiers pas artistiques durant ses années d’études à Besançon. Cette promenade intimiste vous mènera vers une belle surprise : la découverte d'une centaine de lettres témoin d’une correspondance érotique entre Courbet et Mathilde Carly de Svazzema.

Une visite entre art, histoire et confidences, portée par le regard éclairé d’un guide-conférencier, et ponctuée par une exposition à la Bibliothèque d’étude et de conservation.

Autour de...



Et si, en seulement une heure, vous leviez le voile sur les secrets d’un monument emblématique de l’un des quartiers historiques de Besançon ?

Accompagné d’un guide-conférencier passionné, laissez-vous entraîner dans une exploration riche en découvertes : anecdotes, détails architecturaux et récits viendront redonner vie à ces lieux chargés d’histoire.



Sans oublier nos visites pas comme les autres…

En dragon boat sur le Doubs à la découverte du patrimoine historique ? C’est possible. Laissez-vous porter au fil de l’eau, pagaie à la main, pour une visite rythmée, ludique et pleine d’anecdotes, dans un cadre naturel.

Envie de mystère ? Chaque mois, optez pour la visite surprise : lieu de rendez-vous tenu secret, guide passionné, ambiance conviviale... Et pour clore cette aventure, une dégustation gourmande orchestrée par le Comité gastronomique et de promotion des produits régionaux de Bourgogne Franche-Comté. Une parenthèse savoureuse qui éveille les papilles autant que la curiosité !

Et bien d’autres visites à découvrir tout au long de la saison !

Envie de tenter l'aventure ? Le programme complet est à découvrir à l’Office de Tourisme accompagné de nos conseils ou en ligne.

Infos pratiques