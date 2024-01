Découvrez le résultat du jeu concours de l'hôtel Les Rives Sauvages !

Résultat Jeu Concours • Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours de ces deux dernières semaines pour tenter de remporter un séjour à l'hôtel Spa Les Rives Sauvages de Malbuisson. Découvrez vite le résultat et le nom du gagnant ou de la gagnante !

A l'occasion des fêtes de fin d'année, maCommune.info et l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson vous ont proposé un jeu exceptionnel pour tenter de gagner un séjour d'une nuit pour 2 personnes ! Pour avoir une chance d'être tiré au sort, il fallait donner la bonne réponse à la question suivante :

Quelle est la longueur de la piscine?

La bonne réponse est : 11 mètres

--------------------------------

Le gagnant tiré au sort parmi les bonnes réponses est :

Julien CONDOU-DARRACQ

Le gagnant remporte 1 nuit en suite Double pour 2 personnes / Accès Spa inclus & 2 petits déjeuners

(Valable en semaine hors nuit du vendredi et du samedi samedi et hors vacances scolaires et jours fériés)

------------

Merci à tous pour votre participation très nombreuse ! Bravo au gagnant et à bientôt pour de nouveaux jeux !