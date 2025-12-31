Dermatose nodulaire : la zone de protection devient la zone de surveillance dans le Doubs, le Jura et la Haute-Saône

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La zone réglementée instaurée le 29 novembre 2025 à la suite de la détection d’un cas de DNC sur la commune de Pouilley-Français (25) est modifiée, ce mercredi 31 décembre 2025. L’ancienne zone de protection devient zone de surveillance, compte-tenu de l’écoulement d’un délai de 28 jours après la désinfection préliminaire du dernier élevage infecté, sans détection d’autre foyer.

Cette nouvelle zone de surveillance comprend ainsi le territoire des communes précédemment concernées par la zone de protection (zone de 20 km autour du foyer) ainsi que la zone de surveillance pré-existante (zone de 50 km autour du foyer).

Une prochaine étape le 17 janvier

"Ce changement de catégorie de zone permet un allègement des conditions de déplacement des bovins détenus jusqu’alors en zone de protection", précisent les préfectures du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône.

La prochaine étape sera la levée de la zone réglementée (ZS4) qui pourrait intervenir le 17 janvier 2026 si aucun nouveau foyer n'est déclaré dans la zone ou à proximité et si le niveau de vaccination atteint les objectifs fixés (75% des bovins vaccinés et 95% des élevages protégés).

"Cette ZS4 deviendra alors une zone vaccinale avec des règles de mouvement assouplies", nous précise-t-on.

Les préfets appellent néanmoins au maintien de la vigilance et rappellent l’importance du respect des exigences de biosécurité.