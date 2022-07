Des animations tout l'été au château de Bussy-Rabutin

Au cœur du territoire tant aimé du peintre et installé dans sa maison de jeunesse, le musée Gustave Courbet est le premier site entièrement consacré à son œuvre. En plus du parcours permanent présentant une centaine d’œuvres, deux expositions temporaires sont proposées au cours de l’année dont celle de l’artiste régional Charles Belle et la Figure du paysan de Courbet à Van Gogh… Rendez-vous également à la Ferme Courbet de Flagey pour découvrir l’exposition du moment : La seconde main. L’art de la citation dans les collections du Frac !