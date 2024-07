Festi’Val de Consolation, chantier nature, théâtre : les prochains rendez-vous culturels des Portes du Haut-Doubs

L'été se poursuit dans la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs avec un programme culturel mêlant à la fois préservation des espaces naturels sensibles, de la musique et du théâtre du 25 juillet au 7 septembre 2024.

Chantier nature à Passonfontaine

Jeudi 25 juillet à 9h30 à Passonfontaine

Participez à un chantier nature à Passonfontaine avec le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté pour être acteur de la préservation de nos espaces naturels sensibles !

Plus d'infos et inscription indispensable en ligne cen-franchecomte.org/agenda ou par téléphone au 06 26 44 09 91. ( Reporté au 26 juillet en cas de mauvais temps)

5e édition du Festi’Val de Consolation

Le Festi'Val de Consolation revient pour une 5e édition du 31 juillet au 3 août prochain à Consolation Maisonnettes. Ce festival, organisé dans le cadre d’exception qu’offre le monastère de Consolation, met en avant les musiques sacrées du monde.

Découvrez de nombreux artistes, accompagnés par des musiciens hors pair dans le programme ci-joint.

Plus d’informations et billetteries : www.compagnie-bacchus.org

Les remuées en représentation aux Portes du Haut-Doubs cet été

#2 : L'Iliade et L'Odyssée

Samedi 31 août à 18h30 à Naisey-les-Granges

On recrute des bleus pour la guerre de Troie ! Choisissez votre camp : grec ou troyen ? Et sur fond de massacre, vous croiserez des dieux pédants, des déesses caractérielles, une pomme, des héros bourrés de défaut, du yaourt à la grecque, des jupettes en cuir et du rock’n roll. Qui a dit que l’Antiquité était poussiéreuse ?

#3 : Yseult et Tristan

Mercredi 17 juillet à 19h30 à Consolation

Samedi 7 septembre à 18h30 à Épenoy

Yseult et Tristan raconte l’histoire d’un couple mythique d’amants maudits du Moyen-âge, dévorés par une passion amoureuse et surtout charnelle, après avoir bu un philtre d’amour. Mais… La Cie Le Punk à Mouton a préféré mettre en avant Yseult, qui est - bien évidemment - l’héroïne : une femme libre et guerrière.