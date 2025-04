Des militaires du 19e RG de Besançon au marathon de Paris

10 sous-officiers du 19e régiment du génie vont s’élancer sur les pavés parisiens lors du lancement du marathon de Paris le dimanche 13 avril 2025. Mais cette année, ils ne seront pas seuls car ils courront les 42 km en treillis et avec un blessé de l’armée de Terre en joëlette.

"Nos sapeurs seront présents durant tout le salon Run Experience afin d’échanger avec les visiteurs sur leur projet et les raisons de ce défi qui les attend", explique le 19E RG en poursuivant : "Ils proposeront aussi à la vente, des produits régionaux dans l’optique de faire grossir la cagnotte mise en place et qui sera reversée à l’ANFEM et Fondation Résilience*, deux associations qui viennent en aide aux blessés de l’armée de Terre".

Soutenue par de nombreux partenaires dans cette aventure, la cagnotte est aussi disponible en ligne.

*Les associations œuvrent pour aider le soutien des blessés et de leur famille.