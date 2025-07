Des panneaux d’information pour accompagner les projets Saint-Jacques Arsenal et Grette Brûlard Polygones

Depuis le 15 juillet 2025, Doléa mène un important chantier de renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement dans les rues de la Bière et Louis Pasteur, à Dole. Cette opération, qui durera un mois, s’inscrit dans le programme d’investissements de l’entreprise en faveur de la modernisation des infrastructures et de la préservation de l’environnement.