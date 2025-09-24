Deux journées pour découvrir le CLA à Besançon

Dans le cadre de la journée européenne des langues qui se déroulera ce vendredi 26 septembre 2025, le CLA propose cette fin de semaine de participer à une soirée tandem linguistique le jeudi 25 septembre et ouvre ses portes le samedi 27 septembre pour une après-midi ludique autour des langues et des cultures du monde.

Zoom sur les événements

Soirée tandems linguistiques

Évènement organise le jeudi 25 septembre au Centre d’information Jeunesse (CRIJ) à Besançon de 18h à 21h

Le principe : Le CLA vous met en contact avec un étudiant international du centre pour mettre en place un échange régulier et réciproque (pour moitié dans la langue de l’étudiant et pour l’autre moitié en français). "C’est une excellente façon de préparer un voyage et de vous perfectionner en anglais, espagnol, italien, coréen, japonais ou dans une autre langue ! Et pour nos étudiants, c'est une formidable occasion de pratiquer le français avec vous", souligne le CLA.

A cette occasion, des jeux et ateliers linguistiques et cuisine sont organisés.

Portes ouvertes - le samedi 27 septembre de 14h30 à 18h

Le CLA ouvre ses portes au grand public pour une après-midi ludique et créative autour des langues et des cultures du monde ! Ouvertes à tous, des activités et animations dans plusieurs des langues vivantes étrangères enseignées au CLA sont proposées le samedi 27 septembre de 14h30 à 18h pour apprendre les langues autrement, expérimenter notre pédagogie active et découvrir des approches innovantes d’enseignement.

Au programme : des ateliers toutes les demi-heures dans plusieurs langues pour découvrir les écritures japonaises, la langue russe, s’initier au portugais, pratiquer l’oral en anglais et en espagnol, découvrir l’italien, le coréen, l’allemand tout en s’amusant...

Des animations seront également proposées avec des mini tests de langues, des jeux de société multilingues et de l’initiation à la calligraphie coréenne avec des étudiants du CLA. L’après-midi sera clôturée à 17h par un moment convivial avec un grand jeu interculturel.

Le Centre de linguistique appliquée propose ainsi de faire découvrir au plus grand nombre, ses langues étrangères enseignées avant de débuter les cours du soir à compter du 1 er octobre prochain (reprise échelonnée selon les langues et les niveaux). Coréen, italien, chinois, anglais, coréen, allemand, espagnol, arabe, japonais, portugais, russe : 10 langues vivantes sont enseignées et adaptées au niveau de chacun chaque semaine en cours du soir :

Le programme en détails