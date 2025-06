Dole : Les élèves de l’école Les Sorbiers deviennent les “Ambassad’eau” de la préservation de l’eau

Frédéric Poncet, conseiller régional délégué à l’orientation et à France Travail, a présidé la cérémonie de remise des prix régionaux du concours "Je filme le métier qui me plaît", vendredi 13 juin 2025 au cinéma Olympia à Dijon, en présence d’Anne et d’Éric Fournier, co-fondatrice et co-fondateur du concours national et responsables de l’association Euro-France. Sur les 32 films en compétition, six ont été récompensés au niveau régional et 12 autres ont été primés à Paris.