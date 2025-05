Don de meubles du groupe La Poste à plusieurs associations bisontines

Ce mobilier a été réparti à différentes associations : La Croix Rouge, Les Restos du cœur, Nouvelles Formes, La Ligue de BFC, ADDSEA, Les Invités au Festin, l’épicerie sociale Croq’ Soleils, blanchisserie du Refuge, Haut Doubs Repassage, ADDSEA, Kit club bisontin, CCAS Pays de Maîche, de Montbéliard, Etalans, Devecey, Julienne Javel, Insertion Prévention, Jeunes, Pôle IAE BFC, API, E2C.

Répondre "aux besoins urgents des populations"

Délégué du groupe La Poste dans le Doubs, Jean-François Courtoy explique : "Ces dons montrent l'engagement de La Poste envers la société et l'environnement, en soutenant des initiatives locales et en promouvant la durabilité. Ces associations avec qui nous collaborons régulièrement sont essentielles. Elles apportent un soutien vital aux communautés, défendent les droits des individus, protègent l'environnement, et contribuent au développement économique et social. Leur rôle est d'autant plus crucial en période de crise, où elles peuvent répondre rapidement et efficacement aux besoins urgents des populations. Il semble important à La Poste de les aider en leur faisant profiter de ce mobilier en très bon état dont nous n’avons plus l’utilité".

Par son rôle d’entreprise à mission, La Poste rappelle qu’elle s'est fixée "des objectifs sociaux et environnementaux ambitieux, intégrés dans ses statuts et suivis par un comité de mission". L’économie circulaire fait partie intégrante de ces objectifs, "car elle vise à réduire l’impact environnemental de l’entreprise en optimisant l’utilisation des ressources et en minimisant les déchets" précise-t-elle. Cette initiative lui permet notamment de renforcer "son engagement en faveur de la transition écologique" conclut la Poste.