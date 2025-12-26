Vendredi 26 Décembre 2025
Alerte Témoin
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Don du sang : les réserves fragilisées par les fêtes de fin d’année

Publié le 26/12/2025 - 12:00
Mis à jour le 24/12/2025 - 10:58

"Et si, cette année, le plus beau cadeau n’était pas sous un sapin ?" C’est par cette question que l’Établissement français du sang interpelle pour rappeler "que le plus beau des cadeaux c’est de donner" son sang surtout dans une période comme celles des fêtes de fin d’année où "la mobilisation est plus que jamais nécessaire". 

Alors que les fêtes de fin d’année fragilisent les réserves de sang, l’EFS insiste sur le fait que "donner son sang, c’est offrir ce cadeau inestimable, grâce à un geste si simple et rapide". La fin d’année est souvent synonyme d’une mobilisation moins forte des donneurs. Vacances, rassemblements familiaux, météo et virus hivernaux… "les donneurs sont moins nombreux à franchir les portes du don en fin d’année et les jours fériés limitent le nombre de collecte".

L’établissement invite ainsi le grand public à se questionner : "Et vous, combien de vies avez-vous sauvé cette année ?" Et rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour donner. 

D’ailleurs, les huit maisons du don de la région sont ouvertes pendant les fêtes et 42 collectes mobiles se déplacent au plus proche de chacun pendant ces deux semaines de vacances. La prise de rendez-vous se fait via le site dondesang.fr ou sur l’application don de sang.

don de plaquette don de sang fêtes de fin d'année plasma

Publié le 26 décembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
