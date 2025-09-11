Doubs : fin des restrictions d’eau après le retour des pluies

Après un été marqué par la sécheresse et deux vagues de chaleur successives, la situation hydrologique du Doubs connaît enfin une embellie. Face à une amélioration durable, la préfecture annonce ce 11 septembre la levée totale des restrictions d’usage de l’eau, en vigueur depuis plusieurs mois.

Après plusieurs mois consécutifs de déficit pluviométrique et deux épisodes caniculaires en juin et août 2025, les dernières semaines ont été marquées par un retour de pluies largement supérieures aux normales saisonnières. Le passage régulier de ces fronts pluvieux, combiné à des températures plus fraîches, a entraîné une hausse des débits des cours d’eau du département, désormais supérieurs aux seuils de vigilance sécheresse.

En conséquence, le préfet du Doubs a décidé de lever, ce jeudi 11 septembre, l’ensemble des restrictions relatives aux usages de l’eau sur tout le département, qui étaient jusqu’alors placées au niveau d’alerte renforcée.