Douze enseignants-chercheurs de l’UTBM classés parmi les 2 % les plus influents au monde

L’Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) a annoncé que douze de ses enseignants-chercheurs figurent dans le classement 2025 des 2 % des scientifiques les plus cités au monde, publié par l’Université de Stanford. Selon l’établissement, plus de 11 % des enseignants-chercheurs de l’UTBM figurent dans ce classement 2025.

Le classement, rendu public le 19 septembre, s’appuie sur les données bibliométriques de la base SCOPUS et distingue deux volets : l’impact cumulatif sur l’ensemble de la carrière et les citations au cours de l’année 2024. Pour l’édition 2025, 230.333 chercheurs figurent dans le classement ”carrière”, dont 7.285 en France (3,16 %). Le classement annuel "citations sur un an" recense quant à lui 236.313 chercheurs, dont 5 886 issus d’institutions françaises (2,49 %)

Classement "carrière"

Huit enseignants-chercheurs de l’UTBM se distinguent par leur impact cumulatif :

Mohamed Becherif (génie électrique)

Maurizio Cirrincione (génie électrique)

Christian Coddet (matériaux)

Fei Gao (génie électrique)

Hanlin Liao (matériaux)

Abdellatif Miraoui (génie électrique)

Ghislain Montavon (matériaux)

Yassine Ruichek (intelligence artificielle)



Classement "citations 2024"

Neuf chercheurs se distinguent par leurs publications les plus citées sur la dernière année :

Maurizio Cirrincione (génie électrique)

Christian Coddet (matériaux)

Abdesslem Djerdir (génie électrique)

Fei Gao (génie électrique)

Salah Lagrouche (génie électrique)

Hanlin Liao (matériaux)

Abdellatif Miraoui (génie électrique)

Alexandre Ravey (génie électrique)

Yicha Zhang (génie industriel)



Dans son communiqué, l’UTBM souligne que ”ces distinctions témoignent de la qualité et de la portée internationale des recherches menées à l’UTBM. Elles valorisent non seulement l’excellence scientifique individuelle, mais également l’engagement collectif de nos laboratoires, de nos équipes et de l’institution toute entière”.

L’établissement conclut en adressant ”ses plus vives félicitations à ces enseignants-chercheurs pour leurs contributions remarquables” et rappelle que ces résultats encouragent à ”promouvoir des travaux de grande rigueur, à encourager la publication de haut niveau, les collaborations internationales, ainsi que l’ouverture et la qualité dans toutes les étapes de la recherche”.