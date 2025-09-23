Douze enseignants-chercheurs de l’UTBM classés parmi les 2 % les plus influents au monde

Le classement, rendu public le 19 septembre, s’appuie sur les données bibliométriques de la base SCOPUS et distingue deux volets : l’impact cumulatif sur l’ensemble de la carrière et les citations au cours de l’année 2024. Pour l’édition 2025, 230.333 chercheurs figurent dans le classement ”carrière”, dont 7.285 en France (3,16 %). Le classement annuel "citations sur un an" recense quant à lui 236.313 chercheurs, dont 5 886 issus d’institutions françaises (2,49 %)
Classement "carrière"
Huit enseignants-chercheurs de l’UTBM se distinguent par leur impact cumulatif :
- Mohamed Becherif (génie électrique)
- Maurizio Cirrincione (génie électrique)
- Christian Coddet (matériaux)
- Fei Gao (génie électrique)
- Hanlin Liao (matériaux)
- Abdellatif Miraoui (génie électrique)
- Ghislain Montavon (matériaux)
- Yassine Ruichek (intelligence artificielle)
Classement "citations 2024"
Neuf chercheurs se distinguent par leurs publications les plus citées sur la dernière année :
- Maurizio Cirrincione (génie électrique)
- Christian Coddet (matériaux)
- Abdesslem Djerdir (génie électrique)
- Fei Gao (génie électrique)
- Salah Lagrouche (génie électrique)
- Hanlin Liao (matériaux)
- Abdellatif Miraoui (génie électrique)
- Alexandre Ravey (génie électrique)
- Yicha Zhang (génie industriel)
Dans son communiqué, l’UTBM souligne que ”ces distinctions témoignent de la qualité et de la portée internationale des recherches menées à l’UTBM. Elles valorisent non seulement l’excellence scientifique individuelle, mais également l’engagement collectif de nos laboratoires, de nos équipes et de l’institution toute entière”.
L’établissement conclut en adressant ”ses plus vives félicitations à ces enseignants-chercheurs pour leurs contributions remarquables” et rappelle que ces résultats encouragent à ”promouvoir des travaux de grande rigueur, à encourager la publication de haut niveau, les collaborations internationales, ainsi que l’ouverture et la qualité dans toutes les étapes de la recherche”.