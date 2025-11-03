Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Quoi de 9 ? • Avant de vous plonger dans les animations proposées pour les 10 ans des Passages pasteur, un petit brin d’histoire… Ce centre commercial situé en plein centre-ville remonte à une initiative de la ville de Besançon lancée en 1998. Les passages ont ouvert leurs portes en 2015 et, aujourd’hui, dix ans plus tard, vous êtes invité(e)s à son anniversaire.

10 ans ! 10 ans déjà…

Presque tout le mois de novembre, du 8 au 29, les Passages Pasteur vous ont concocté, une brassée d’événements. Le centre fête ses 10 ans le 18 novembre, mais c’est vous qui serez gâtés pendant tout un mois !

Venez vivre avec nous un mois de novembre plein de surprises hautes en couleurs et pétillantes d'énergie. Et tout ça, c’est offert par vos commerçants !

Faites-le vous-même

Quoi de mieux pour des enfants que d’apprendre à créer fabriquer par eux-mêmes ? Eh bien c’est ce que proposent les Passages Pasteur, des ateliers créatifs, (bracelets, lunettes, porte-clés, potions magiques et tote bag) ouverts à tous les enfants dès 3 ans et sans inscription).

Ces "ateliers POP DIY" auront lieu sur place les samedi 8, mercredi 12, mercredi 19, mercredi 26 et samedi 29 de 14h à 19h.

La grande roue des cadeaux

Un anniversaire sans cadeaux, ce n’est pas vraiment un anniversaire, vous en conviendrez ! Cela n’a pas échappé aux commerçants et enseignes des Passages Pasteur. Alors, venez nombreux gagner votre cadeau.

Organisée par les commerçants du centre commercial, la grande roue des cadeaux sera présente les samedis 8, 15, 22 et 29 de 10h00 à 12h30 et de 13 h 30 à 19 h.

Mes sneakers personnalisées !

Des sneakers comme personne ? Oui, c’est possible ! C’est Pop Your shoes aux Passages Pasteur. Inscrivez-vous pour avoir une personnalisation stylées que personne n’aura.

Pop Your Shoes, ce sera les samedis 8 et 29 novembre de 14h à 19h. Pour participer, inscrivez-vous sur le site internet : ICI

Infos +

L’anniversaire des Passages Pasteur : du 8 au 29 novembre

