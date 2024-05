OFFRE D’EMPLOI

Eliad recrute des aides à domicile (h/f) pour l’été

L’association Eliad propose à domicile des services d’aide et de soins complémentaires adaptés à tous les publics : les personnes âgées, malades, en situation de handicap, les familles…

Afin de compléter ses équipes pour les mois de juillet, août et septembre 2024, Eliad recrute des aides à domicile (h/f) en CDD, à temps plein ou partiel, sur tout ou partie des vacances en fonction des disponibilités des candidats.

Ces postes sont proposés dans le Doubs sur les secteurs de Beure/Boussières, Saône/Mamirolle, Audeux/Saint-Vit, Chatillon-le-Duc/Moncey, Marchaux/Baume-les-Dames, Ornans/Valdahon, Levier/Pontarlier et en Haute-Saône sur le secteur de Gray/Marnay.

Missions

Votre mission sera d’accompagner à domicile les usagers dans les tâches de la vie quotidienne : entretien de la maison, du linge, préparation des repas, courses… En fonction de leur autonomie, vous les aiderez dans des actes essentiels : lever, habillement, aide à la prise des repas et aide à la toilette. Vous jouerez par ailleurs un rôle majeur dans le maintien de leur vie sociale en les accompagnant dans leurs activités, sorties et démarches administratives.

Profil

- Bienveillant(e), organisé(e), votre écoute vous permet d’adapter votre pratique aux besoins des usagers. Vous êtes par ailleurs reconnu(e) pour vos prises d’initiative et votre esprit équipe

- Vous justifiez d’un diplôme (DEAES, Titre ADVF, EF ADVD, Bac pro SAPAT/ASSP, ESI 1ère année…), d’une expérience dans le secteur sanitaire et social ou vous souhaitez mettre l’aide et les relations humaines au cœur de votre activité professionnelle

- Vous disposez de préférence d’un permis B et d’un véhicule

Conditions d’exercice

- Parcours d’intégration (journée d’accueil, tutorat…)

- Encadrement et soutien (rencontres, échanges avec le responsable de secteur, astreinte)

- Fournitures professionnelles

Rémunération et avantages

- Rémunération basée sur la convention collective de l’aide à domicile en fonction du diplôme : à partir de 1766,92€ brut mensuel pour un temps plein

- Majoration à 50% des heures travaillées les dimanches et jours fériés

- Indemnisation des déplacements en totalité entre chaque intervention (0,38cts/km et temps de déplacement) et avec franchise pour les trajets domicile/usager



Contact

Vous pouvez candidater par mail : recrutement@eliad-fc.fr ou via notre site internet : https://eliad-fc.fr/offres-emploi

Pour en savoir plus sur Eliad : www.eliad-fc.fr