En grève, plusieurs radiologues ferment leur cabinet dans le Doubs le 10 novembre

Dans le cadre du mouvement national de grève des radiologues français, les cabinets de radiologie du centre-ville de Besançon, de Baume-les-Dames, de Valdahon, de Pontarlier et de Morteau seront fermés le lundi 10 novembre 2025.

"Cette action vise à dénoncer la baisse des tarifs de remboursement prévue par la Loi de Finances de la Sécurité sociale 2026, basée sur des données inexactes, actuellement débattues au Parlement", dénoncent les cardiologues.

Les radiologues demandent :

Une révision immédiate de la baisse tarifaire, sinon le reste à charge pour les patients va s’accroître

Une évaluation transparente du coût réel de l’imagerie médicale (énergie, maintenance, matériel, salaires)

Et un dialogue sincère entre les pouvoirs publics et les professionnels de santé : "Les complémentaires santé n’augmentent pas leurs remboursements, tout en relevant leurs cotisations", est-il déploré

"Nos charges explosent, nos tarifs baissent et les patients seront les premiers touchés. Cette politique met en danger l’accès à l’imagerie pour tous", explique le Dr Abdellah Mouman, radiologue au cabinet à la polyclinique de Besançon.

Infos +

Les cabinets ouvriront le mercredi 12 novembre 2025 à leurs horaires habituels. Les examens prévus le 10 novembre seront reprogrammés dans les meilleurs délais.