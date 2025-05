En Suisse, un glacier s’effondre sur le village de Blatten

L’éboulement d’un glacier mercredi après-midi dans le sud de la Suisse a détruit en grande partie un petit village, Blatten, et fait un disparu, ont indiqué les autorités, qualifiant cet événement de "très rare".

"Nous avons perdu le village aujourd’hui, mais pas notre cœur", a déclaré lors d’un point de presse le maire de la petite commune, qui comptait 300 habitants avant son évacuation complète la semaine dernière.

L’éboulement du glacier était attendu depuis plusieurs jours, de nombreux éboulements de roche s’étant déjà produits dans la partie montagneuse qui le surplombe.

Les autorités ont indiqué qu’une personne était portée disparue, sans plus de précisions.

Vers 15h30 (13h30 GMT), un effondrement massif s’est produit au niveau du glacier du Birch, dans la vallée du Lötschental et a dévalé vers le village qui se trouve à environ 1.500 mètres d’altitude, selon les autorités en charge des situations d’urgence dans cette partie du canton du Valais.

Une cellule de soutien, notamment psychologique, a été mise en place pour venir en aide aux habitants après qu’ils ont pu se rendre compte de l’ampleur des destructions dans le village.

Selon Raphaël Mayoraz, responsable cantonal en charge de la gestion des dangers naturels, ce sont "3 millions de m3 de roches qui sont tombés d’un coup sur le glacier l’emportant avec eux" dans la vallée. "C’est très, très rare. Nous ne connaissons pas d’exemple dans l’histoire et maintenant tout est tombé", a-t-il souligné. "C’est un événement extraordinaire", a renchéri, Albert Rösti, conseiller fédéral en charge de l’environnement.

Barrage naturel

Son collègue Martin Pfister, en charge de la défense et de la sécurité civile, a précisé que l’armée se rendait sur place pour évaluer la situation et faire un point précis des moyens à mettre en œuvre.

Un des points d’inquiétude : le barrage naturel qui s’est formé sur la rivière Lonza et qui provoque la formation d’un lac.

"L’embouteillage est d’environ deux kilomètres de long sur la Lonza (…) et c’est comme une montagne et bien sûr, cela crée un petit lac qui devient de plus en plus grand. Et c’est un risque que nous devons surveiller", a souligné M. Mayoraz.

Un barrage artificiel a été préventivement vidé pour contenir l’eau refoulée par le mur de glace, de terre et de gravats.

Si l’eau devait déborder de ce barrage artificiel il faudrait alors songer à évacuer la vallée, mais ce scénario du pire n’a qu’une faible probabilité de se réaliser. La Lonza a un débit relativement limité.

Le Conseil d’Etat du Valais a demandé à l’armée de fournir des pompes pour sécuriser le lit de la rivière, des appareils de déblaiement et des mâts d’éclairage.

Un transport aérien a été demandé pour ces appareils.

