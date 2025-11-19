Mercredi 19 Novembre 2025
DOUBS (25)
Santé Société

EOlife : Archeon Medical annonce un triplement du taux de survie neurologique après arrêt cardiaque

Publié le 19/11/2025 - 14:00
Mis à jour le 19/11/2025 - 11:58

Archeon Medical, société fondée à Besançon et spécialisée dans le monitoring de la ventilation d’urgence, publie mercredi 19 novembre 2025, les résultats d’une étude inédite menée en conditions réelles par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Doubs. L’étude porte sur EOlife, un dispositif médical intelligent de ventilation, et révèle un triplement du taux de survie à 30 jours sans séquelles neurologiques chez les patients victimes d’un arrêt cardiaque extrahospitalier (ACEH). "100 % des survivants ont retrouvé toutes leurs capacités neurologiques", précise le communiqué de l’entreprise.

Le dispositif EOlife de Archeon Medical. © Archeon Medical
EOlife © Archeon
1/2 - Le dispositif EOlife de Archeon Medical. © Archeon Medical
2/2 - EOlife © Archeon

L’étude a été conduite sur 166 adultes victimes d’un ACEH, pris en charge par les pompiers du Doubs. Les premiers résultats montrent que le dispositif EOlife permet de doubler le taux de survie par rapport aux standards actuels, et que tous les survivants ont connu une récupération neurologique complète, contre seulement 30 % aujourd’hui. Les résultats seront publiés dans une revue scientifique l’année prochaine. Le Dr Laure-Estelle Piller, médecin-cheffe des sapeurs-pompiers du Doubs, souligne que "le Doubs est un département précurseur qui a cru dès le début en cette innovation. Nous espérons que d’autres départements nous suivrons et utiliserons à grande échelle ce dispositif crucial aux secouristes : car réaliser la ventilation avec EOlife, c’est garantir un meilleur taux de survie."

Selon Archeon Medical, EOlife est le premier dispositif à mesurer le volume d’air réellement administré aux poumons lors de la réanimation cardiopulmonaire (RCP), garantissant une ventilation précise et conforme aux recommandations médicales.

Une innovation majeure dans la prise en charge des arrêts cardiaques

En France, environ 50.000 personnes subissent un arrêt cardiaque chaque année, et seulement 5 % survivent. Si EOlife était adopté à l’échelle nationale, il pourrait permettre de sauver 5.000 vies par an, estime la Archeon Medical. Le dispositif est certifié CE et autorisé par la FDA, et se connecte à n’importe quel ballon ou masque de ventilation, offrant un guide visuel intuitif aux secouristes.

Alban de Luca, co-fondateur et président d’Archeon Medical, dit espérer "que ces résultats prescripteurs vont encourager le déploiement plus large de notre équipement au niveau national. Ils confirment notre ambition d’innover dans la ventilation pour sauver toujours plus de vies : avec les résultats de cette étude en vie réelle et compte tenu de nos ventes, nous pouvons le dire : ce sont deux vies sauvées par jour grâce à EOlife."

Des essais cliniques à l’international

Fort de ces résultats, Archeon Medical prévoit de lancer plusieurs essais cliniques aux États-Unis et en Europe pour valider l’efficacité de EOlife sur un plus grand nombre de patients. Trois centres médicaux américains, à Chicago (Illinois), Portland (Oregon) et Saint-Louis (Missouri), participeront à l’évaluation sur plus de 1.000 patients victimes d’ACEH.

"Sur la base de ces résultats positifs, nous prévoyons de lancer plusieurs essais cliniques en Europe et aux États-Unis, pour faire de notre dispositif le nouveau standard mondial de la ventilation d’urgence", ajoute Alban de Luca.

À propos d’Archeon Medical

Fondée en 2018 à Besançon, Archeon Medical développe des technologies médicales d’urgence. Le dispositif EOlife, plusieurs fois primé et marqué CE et FDA, est commercialisé dans 18 pays, dont les États-Unis, où les ventes ont augmenté de 130 % en 2025 par rapport à 2024. La société emploie 25 personnes en Europe et en Amérique du Nord et prévoit un chiffre d’affaires de 1,6 million d’euros en 2025.

Publié le 19 novembre à 14h00
Santé

