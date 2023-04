Explosion de pollens de bouleau en Bourgogne Franche-Comté

Selon le dernier bulletin d’Atmo Bourgogne Franche-Comté ce vendredi 14 avril, le risque allegro-pollinique est élevé partout dans la région particulièrement à cause des pollens de bouleau.

Les pollens de bouleau arrivent en tête de classement pollinique suivi des pollens de charme et de frêne. Rhinite (nez qui coule, qui pique et qui gratte), éternuements, yeux qui pleurent, toux et asthme sont au rendez-vous, affirme Atmo Bourgogne Franche-Comté qui précise que les personnes sensibilisées doivent continuer leur traitement sans relâche, surtout les prochains jours qui s’annoncent ensoleillés.

Le conseil de la semaine d’Atmo BFC :

Si vous êtes allergique aux pollens, ne séchez as votre linge à l’extérieur pendant votre période d’allergie.