Fermeture de La Perdrix : vers une concertation pour sauver 40 ans d’histoire nordique...

Selon le communiqué de la préfecture du Doubs, ”tous les invités ont répondu présents” à cette rencontre. Autour de la table figuraient le député de la circonscription, la mairie du Pays de Montbenoît, la communauté de communes Entre Doubs et Loue, Doubs-Tourisme, la Chambre interrégionale d’agriculture, les propriétaires fonciers ainsi que l’association du Haut Saugeais Blanc.
Réaffirmer l’importance du site
Cet échange a permis ”de lever certaines incompréhensions et de réaffirmer l’attachement collectif à ce site nordique utilisé depuis 50 ans, au bénéfice des habitants du territoire et du tourisme”, rapporte la préfecture. La réunion a marqué un pas vers un dialogue apaisé entre les différents acteurs.
Le communiqué souligne que ”l’association et les propriétaires fonciers ont exprimé leur volonté de travailler ensemble afin d’aboutir à une solution négociée qui respecte les contraintes respectives des différents acteurs”.
Prochain rendez-vous en octobre
Afin de trouver une issue durable, une nouvelle rencontre est prévue dans le même format, avant la fin du mois d’octobre, ”pour finaliser un accord visant à pérenniser l’activité nordique”, précise la préfecture.
