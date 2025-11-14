Fêtes de fin d’année : le CCAS de Besançon recrute des auxiliaires de vie sociale à domicile

Il s’agit "d’apporter soutien et réconfort aux personnes âgées à leur domicile (aide à la toilette, préparation des repas, courses, ménage, sorties, accompagnement)", explique le CCAS qui souligne que cette action est une "belle manière d’être utile pendant les fêtes, tout en découvrant un métier profondément humain et valorisant".
Aucune expérience ni diplôme n’est requis. "Vous serez formé(e) et accompagné(e) par une équipe bienveillante et professionnelle", nous indique-t-on.
Comment postuler ?
- Le CCAS de Besançon est joignable au 03 81 41 22 18 ou envoyez votre CV + lettre de motivation à :
- rh.ccas@besancon.fr
Infos +
- Interventions uniquement sur Besançon
- Carte de stationnement fournie
- Prise en charge à 75 % de l’abonnement Ginko
- Permis B + véhicule personnel appréciés