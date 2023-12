Fêtes : La Poste se préparer à traiter plus de 100 millions de colis en Bourgogne Franche-Comté

La Poste dans les starting-blocks... Comme en 2022, l'entreprise prévoit d’acheminer et de distribuer plus de 100 millions de colis pendant les mois de novembre et décembre 2023. Pour réaliser ce tour de force, elle s’appuie sur l’ensemble des postiers, soutenus par 3.000 saisonniers, ainsi que sur ses 19 plateformes de tri et ses 35.000 points de services postaux pour l’accueil des clients.

En fin d’année 2022, La Poste avait atteint un volume de 100 millions de Colissimo triés et livrés. Cette année, selon les prévisions, elle se prépare à acheminer près de 106 millions de Colissimo, ce qui représente environ un quart des volumes de l’année. En novembre et décembre 2023, plus de 2 millions de Colissimo seront livrés quotidiennement en France, avec deux journées de pic à 3,2 millions attendues mi- décembre.

Des livraisons en 24h possibles ?

"La stratégie d’investissement de La Poste lancée en 2018 dans la transformation de son réseau de traitement industriel des colis porte ses fruits et lui permet d’accompagner ses clients e-commerçants comme particuliers dans cette période de très fortes attentes", explique La Poste dans un communiqué. L’entreprise assure que "la livraison en 24h est désormais effective pour plus de 30% des volumes distribués par Colissimo. Cela est possible grâce au maillage des 19 plateformes Colissimo ultramodernes et à l’optimisation des plans de transport, tout en maîtrisant les émissions carbone, à savoir 357g de CO2 par colis (taux le plus bas annoncé sur le marché)."

Et de conclure : "sans surcoût pour les clients expéditeurs comme destinataires, la livraison Colissimo en 24h est accessible sur le territoire métropolitain, sans avoir recours à l’avion, pour les colis issus majoritairement du e-commerce dont les plateformes de stockage sont basées à proximité d’une plateforme Colissimo et pour les flux intra-régionaux."