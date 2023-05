Feux de forêt : un exercice grandeur nature samedi à Boussières

Face au risque grandissant de feu de forêt dans le département, le préfet du Doubs Jean-François Colombet, a décidé de la mise en place d’une sous-commission dédiée aux feux de forêt et d’espaces naturels regroupant les principaux acteurs de sécurité civile du territoire.

Définie par cette sous-commission, cet exercice de sécurité civile de grande ampleur organisé par le service départemental d'incendie et de secours du Doubs (SDIS25) aura pour but de tester l’organisation de la réponse de sécurité civile face à un feu de forêt dans le Doubs.

Plus de 80 sapeurs-pompiers mobilisés

Cet exercice débutera dès 8h30 et simulera le départ puis la généralisation d’un incendie sur les communes de Boussières et de Thoraise et l’évacuation de la partie la plus vulnérable de la population. Plus de 80 sapeurs-pompiers seront mobilisés ainsi que les différents moyens techniques dont dispose le SDIS25 pour mener à bien cette opération.

Cette occasion donnera aux services de l’État l’opportunité de tester la nouvelle application FR-Alert, un nouveau système d’alerte des populations qui permet d’envoyer automatiquement des messages d’alerte sur les téléphones portables des personnes présentes dans une zone confrontée à un danger.

Test d'un nouveau dispositif

La diffusion de ce signal se matérialise par une sonnerie et une notification. Aucun téléchargement ou autorisation n’est nécessaire.

Dans le cadre de l’exercice, une alerte ayant pour cible les communes de Boussières et de Thoraise va ainsi être émise via ce dispositif. La préfecture du Doubs prévient qu’il est probable que "cette alerte dépasse la zone cible et atteigne les communes alentour, non concernées par l’exercice".

Ne pas tenir compte du message d'alerte

Dans tous les cas, il est demandé aux personnes habitant Boussières, Thoraise ou les communes avoisinantes et recevant un message d’alerte le samedi 13 mai 2023 contenant la mention introductive « EXERCICE – EXERCICE – EXERCICE » de ne pas en tenir compte.