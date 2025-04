"Fleuris ta vie" : une nouvelle fleuriste s’implante au cœur des Hôpitaux-Neufs

Ça fleure bon le printemps, les jonquilles, les primevères, les tulipes et les pétunias… Autant de fleurs qu’il est possible de retrouver chez Juliette, nouvellement installée aux Hôpitaux-Neufs. Un bel espace est consacré à son activité principale de fleuriste. On retrouve aussi bien des fleurs coupées que des compositions colorées et une belle variété de plantes. Elle a aussi dédié une partie de la boutique pour la fleur séchée et stabilisée.

Et du côté des plantations ?

Juliette conseille d’attendre le passage des dernières gelées appelées "Saints de glace" : "Pour planter ici, en montagne, c’est trop tôt. Il faut attendre les prochaines gelées et donc la mi-mai. C’est le souci de la montagne et le froid", précise-t-elle en annonçant l’arrivée prochaine des pivoines, des fleurs parfumées, mais éphémères : "leur saison ne dure que deux mois. Après, il fait trop chaud pour elles".

Des fleurs, mais pas que…

L’amplitude du magasin a permis à Juliette de mettre en avant d’autres produits comme des bougies de la marque "Mat & Amandine" ou encore des plus régionales comme avec "Bertille et Camomille". On retrouve également des sacs à main, des foulards, des doudous des bijoux… En somme, il y en a pour tous les goûts.

Un service de livraison et entretien de tombes

En plus de ses activités au magasin, Juliette propose un service de livraison à domicile ainsi que l’entretien de tombes (la boutique se situe en face du cimetière des Hôpitaux-Neufs).

Infos +

Fleuris ta vie, 2 bis Place de la Mairie aux Hôpitaux-Neufs

03 63 80 47 39

La boutique est ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h ainsi que je samedi de 9h à 19h. Fermé le lundi et le dimanche.

Facebook et Instagram