Fouilles dans le "cimetière" d'Émile Louis : des chaussures et un vélo mis au jour

Deux chaussures et un vélo, "probablement de femme et d'ancienne facture", ont été retrouvés lors de cette opération menée sur des terrains situés à Rouvray (Yonne), non loin d'Auxerre, a indiqué Hugues de Phily, qui dit cependant vouloir rester "très prudent". Les 448 militaires mobilisés pour éclaircir cette affaire vieille d'un demi-siècle progressent vers des zones "de plus en plus sensibles", a souligné M. de Phily.

Ces secteurs sont ceux où Émile Louis, qui s'en prenait à des jeunes femmes handicapées, pupilles de l'assistance publique, avait indiqué dans les années 2000 avoir enterré ses victimes. Mais seules deux de ses sept victimes identifiées ont été retrouvées, ainsi qu'un crâne d'une huitième victime potentielle, découvert fin 2018: Marie Ambroisine Coussin, disparue en 1975.

Les recherches visent donc à la fois à retrouver d'autres restes de Mme Coussin, mais également les corps des cinq victimes toujours disparues, voire d'autres femmes qui pourraient également avoir été tuées par Émile Louis. Le périmètre des fouilles est "considérable, même par rapport à ce qui a été fait à l'automne dernier", a souligné le procureur, en référence à des recherches engagées dans cette région, pas exactement au même endroit.

De nouveaux témoignages recueillis

Ces opérations avaient déjà permis de retrouver une douzaine d'objets, dont "une semelle de chaussure à talon, deux pièces de textile et un vêtement", avait indiqué à l'époque le parquet. Ces découvertes, jugées prometteuses par les parties civiles, avaient poussé à la nouvelle campagne de fouilles malgré son coût élevé (100.000 euros environ).

De nouveaux témoignages ont par ailleurs été recueillis, a indiqué le procureur. "Toutes les personnes qui se sont signalées ont été entendues", a-t-il déclaré. Une personne a notamment été entendue récemment parce qu'elle a découvert un crâne humain dans ce secteur dans les années 80.

Émile Louis a été condamné en 2004 à la réclusion criminelle à perpétuité pour les viols et assassinats de sept jeunes femmes placées par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (Ddass), disparues dans l'Yonne entre 1975 et 1979. L'ancien chauffeur de car, qui transportait ses victimes de leur famille d'accueil à leur institut médico-pédagogique, est décédé en 2013 à 79 ans.

(AFP)