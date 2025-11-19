Golden Coast : Disiz rejoint la programmation du festival

Le Golden Coast se veut une référence nationale et internationale en matière de rap grâce à une programmation époustouflante dès sa première édition et plus de 50.000 spectateurs en 2024. Cette année, le festival frappe encore plus fort avec des références, des artistes qu’on ne présente plus. Les organisateurs ont annoncé ce mercredi 19 novembre que Disiz s'ajoutera à la programmation du samedi 6 septembre…
Infos pratiques
- Golden Coast Festival
- Du vendredi 5 au dimanche 7 septembre 2026
- Parc de la Combe à la Serpent à Dijon
- Billetterie : goldencoastfestival.com
- Suivre sur les réseaux sociaux : www.instagram.com/goldencoast_festival