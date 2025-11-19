Mercredi 19 Novembre 2025
Alerte Témoin
Dijon Métropole
Culture

Golden Coast : Disiz rejoint la programmation du festival

Publié le 19/11/2025 - 17:00
Mis à jour le 19/11/2025 - 15:43

Le festival Golden Coast revient les 5 , 6 et 7 septembre 2025 au parc de la Combe à la Serpent à Dijon,. Après l’annonce de plusieurs têtes d’affiche comme Gims,  IAM, Gazo, Alonzo, Bigflo et Oli… C’est désormais le nom de Disiz qui s’ajoute à la programmation.

© benji.cnt
© benji.cnt
© L.POCHET
1/3 - © benji.cnt
2/3 - © benji.cnt
3/3 - © L.POCHET

Le Golden Coast se veut une référence nationale et internationale en matière de rap grâce à une programmation époustouflante dès sa première édition et plus de 50.000 spectateurs en 2024. Cette année, le festival frappe encore plus fort avec des références, des artistes qu’on ne présente plus. Les organisateurs ont annoncé ce mercredi 19 novembre que Disiz s'ajoutera à la programmation du samedi 6 septembre…

Infos pratiques

  • Golden Coast Festival
  • Du vendredi 5 au dimanche 7 septembre 2026
  • Parc de la Combe à la Serpent à Dijon
  • Billetterie : goldencoastfestival.com
  • Suivre sur les réseaux sociaux : www.instagram.com/goldencoast_festival 

Publié le 19 novembre à 17h00 par Alexane
Culture

Franche-Comté
Culture Economie Politique

No Logo Festival annulé en 2026 : “un projet culturel sacrifié sur l’autel de la politique”

Le festival No Logo ne se tiendra finalement pas à Ornans en 2026. L’équipe organisatrice a annoncé dans un communiqué du 18 novembre 2025 la nouvelle dans un communiqué évoquant "une décision subie, incompréhensible et lourde de conséquences" qui met fin à "des mois d’un travail rigoureux, de discussions et de concertation".

agriculture annulation festival no logo musique reggae
Publié le 19 novembre à 09h25 par Alexane
Arc-et-Senans
Culture

Concerts Gims et Sting à la Saline Royale d’Arc-et-Senans, un choix de date qui dérange…

Après l’annonce des deux concerts de l’événement Saline Royale live à Arc-et-Senans, lors de la dernière assemblée départementale du Doubs le 17 novembre dernier, le groupe Doubs Social Écologique et Solidaire (DSES) a tenu à réagir en pointant du doigt "une montée en puissance qui pose question de la concurrence avec les salles du territoire", l’événement ayant lieu le même week-end que l’ultime édition du festival de la Paille à Métabief. 

concerts festival de la paille saline royale d'arc et senans
Publié le 18 novembre à 12h04 par Elodie Retrouvey
JURA (39)
Culture

“Objectif Japon !” premier ouvrage d’une Franc-Comtoise qui enseigne le japonais

Déjà très présente sur les réseaux sociaux, Sophie Thomas est une passionnée du Japon, de sa langue et de sa culture. La trentenaire qui réside dans le Jura à Salins-les-bains a trouvé en 2013 sa vocation dans l’enseignement et est devenue professeur particulière de japonais. Elle sort aujourd’hui un livre "Objectif Japon !" à destination de tous ceux qui souhaitent maîtriser le japonais pour leur prochain voyage.

autrice japon livre
Publié le 16 novembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Education

Petits champions de la lecture : déjà 258 classes inscrites en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que les inscriptions se clôtureront le 2 décembre 2025, le grand jeu de lecture à voix haute, Les petits champions de la lecture, comptabilise déjà plus de 7 120 classes de CM1 et CM2 inscrites en France. C’est près de 20% de plus que l‘année dernière à la même date selon l’organisation. Actuellement, 258 classes de Bourgogne-Franche-Comté sont inscrites au concours.  

1
classe concours lecture primaire
Publié le 16 novembre à 17h28 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Culture

De la limonade Rième à une fabrication de cancoillotte au Mexique, un Franc-Comtois répertorie les influences franc-comtoises dans le monde

Après son premier ouvrage consacré au "Top 50 des gags et des gaffes de nos ancêtres comtois", Anthony Soares, doctorat en histoire à l’université Maris et Louis Pasteur vient de sortir un second ouvrage aux éditions Cêtre consacré au rayonnement de la Franche-Comté dans le monde. Grâce à ses nombreux voyages, l’auteur, au fil des 130 pages de son livre, propose de découvrir une partie de ce qu'il est aujourd'hui possible de trouver de franc-comtois à l’étranger.

auteur franche comté livre monde
Publié le 15 novembre à 18h20 par Elodie Retrouvey
Belfort
Culture

Eurockénnes 2026 : Aya Nakamura, Orelsan, The Offspring, Pulp, et bien d’autres… attendus cet été à Belfort

VIDÉO • L’équipe des Eurockéennes de Belfort a présenté, vendredi 14 novembre 2025 à Belfort, une première partie de la programmation de leur édition 2026. Jean-Paul Roland, directeur du festival, Kem Lalot, programmateur, et Anthony Fernandez, responsable du pôle partenariats, ont dévoilé 26 artistes qui se produiront du 2 au 5 juillet prochains au Malsaucy.

concerts eurockéennes festival jean-paul roland kem lalot musique programmation
Publié le 14 novembre à 18h00 par Alexane
Vesoul
Culture

32e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul : Louison Mangard et Joakim Aubry, coprésideront le jury Jeune 

Louison Mangard et Joakim Aubry, élèves du lycée des Haberges en option théâtre, membres du conseil de la vie lycéenne et du club cinéma, seront les coprésidents du Jury Jeune du 32e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul se déroulant du 27 janvier au 3 février 2026.

festival internationale des cinémas d'asie de vesoul
Publié le 12 novembre à 14h00 par Hélène L.
Pontarlier
Culture Education

Pontarlier consacre la prochaine édition du festival Couleur urbaine à la santé mentale des jeunes

Cette année, le Pontarlier Festival Couleur Urbaine propose un format recentré et ciblé autour de la santé mentale des jeunes du 26 au 28 novembre 2025. Au programme de cette édition : spectacles, soirée musicale, ateliers et rencontres… le tout dans un cadre bienveillant et accessible, pour aborder cette question sensible et d'actualité.

festival jeunes santé mentale
Publié le 12 novembre à 10h13 par Elodie Retrouvey

