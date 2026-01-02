Vendredi 2 Janvier 2026
France
Santé

Grippe : l'épidémie continue à progresser, pression accrue sur l'hôpital

Publié le 02/01/2026 - 15:02
Mis à jour le 02/01/2026 - 11:31

L'épidémie de grippe poursuit sa progression en France, touchant tous les âges, avec un niveau d'intensité qui augmente à l'hôpital, alors qu'il demeure "modéré" en ville, a annoncé mercredi 31 décembre 2025 Santé publique France (SpF).

© Darkotojanovic /Pixabay
© Darkotojanovic /Pixabay

Lors de la semaine achevée le 28 décembre, la grippe a progressé "dans l'ensemble des régions, toutes en épidémie", sauf La Réunion, a précisé l'agence sanitaire dans son point hebdomadaire.

Cette aggravation de l'épidémie a entraîné une activité "d'intensité élevée" à l'hôpital avec 18.552 passages aux urgences (soit 5,2% du total, contre 4% la semaine d'avant), notamment pour prendre en charge des enfants de moins de 15 ans et des personnes de plus de 65 ans. La grippe a été à l'origine de 3.606 hospitalisations (soit 4,8% de l'ensemble, contre 3,4% la semaine précédente).

Les décès, dans neuf cas sur dix, concernent des personnes âgées de 65 ans et plus

En ville, l'épidémie grippale est en revanche globalement "modérée", avec des évolutions divergentes selon l'âge. Elle reflue chez les moins de 15 ans, "probablement en lien avec la période de congés scolaires", qui réduit les brassages, mais reste à un niveau d'"intensité élevée" chez les 65 ans et plus, selon SpF.

Après une saison 2024-2025 sévère en matière de mortalité - plus de 17.000 décès -, l'agence sanitaire note une petite hausse du nombre de décès déclarés par certificat électronique faisant mention de la grippe: 4,1% (contre 2,7% la semaine précédente), proche du niveau des mêmes jours l'an dernier (3,9%).

Ces décès, dans neuf cas sur dix, concernent des personnes âgées de 65 ans et plus, dont la couverture vaccinale était de 44,2% au 30 novembre contre 40,5% à la même période l'an dernier.

"Il est probable que le recours aux soins pour grippe commence à diminuer dans les prochaines semaines dans la plupart des régions hexagonales, tout en restant à un niveau élevé", juge l'Institut Pasteur dans des modélisations hebdomadaires.

L'Institut estime ainsi que l'épidémie pourrait avoir atteint son pic au cours de la dernière semaine de 2025 - le recul n'est pas suffisant pour le dire à ce stade -, "avec une probabilité supérieure ou égale à 50%".

Mais "la possibilité d'une reprise de l'épidémie après les vacances de Noël, ou plus tard dans la saison hivernale, ne peut être exclue à ce stade", prévient l'Institut Pasteur.

De son côté, l'épidémie de bronchiolite se poursuit dans l'Hexagone et a atteint la Corse. Mais le nombre de passages aux urgences a diminué et celui des hospitalisations est stable, par rapport à la semaine précédente.

(Source AFP)

grippe

Publié le 2 janvier à 15h02 par Hélène L.
