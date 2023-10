Halloween : 13 idées de sorties à faire (avec ou sans les enfants) à Besançon et ses alentours...

Pendant les vacances de la Toussaint, de nombreuses animations sur le thème d'Halloween sont programmées dans plusieurs lieux culturels et de divertissements à Besançon et ses alentours. Voici quelques idées de sorties à faire avec ou sans les enfants...

À la Citadelle

Durant les vacances d'automne, le Musée comtois de la Citadelle de Besançon propose une visite à la lanterne ! Plongé dans la pénombre, le parcours dévoile la collection bisontine de masques ivoiriens. Un dialogue étonnant entre les croyances, les pratiques et les créations franc-comtoises et ivoiriennes.

À la suite de la visite, venez créer votre masque zoomorphe en lui intégrant une part animale pour affronter l’arrivée de l’hiver, effrayer les mauvais esprits d’halloween, danser avec les morts et faire renaitre le printemps !

Visite – Atelier : la voix des masques

Du 25 au 4 novembre, le mercredi, vendredi et samedi

De 14h30 à 16h

Au Dino-Zoo

Pendant toutes les vacances de la Toussaints, le parc à thème dinosaure de Charbonnières-les-Sapins se transforme pour Halloween et offre aux visiteurs une parenthèse enchantée et surtout horroresque. Citrouilles, fantômes, vampires envahissent notre parc préhistorique pour donner les plus belles des frayeurs aux petits comme aux grands !

Au Musée des maisons comtoises de Nancray

Jusqu'au 5 novembre, préparez votre potion sur mesure, à base d’animations, de dégustations et de visites ensorcelantes. Les dimanches 29 octobre et 5 novembre, spectacles, contes et le manège magique jetteront leurs sorts sur le parc.

Les infos : www.maisons-comtoises.org

Au cinéma Mégarama Beaux-Arts

Le cinéma Mégarama Beaux-Arts à Besançon organise comme chaque semaine les Lundis PopCorn. Mais pour Halloween, ce sera exceptionnellement le mardi 31 octobre avec le film culte Une nuit en enfer de Robert Rodriguez avec George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel, Juliette Lewis et Ernest Liu.

Synopsis : Deux criminels prennent une famille en otage près de la frontière mexicaine, après une cavale particulièrement sanglante durant laquelle ils ont tué un policier et kidnappé l’employée d’une banque. Leur fuite vers le Mexique les conduit finalement dans un bar en plein désert, où un contact leur à donné rendez-vous. Le ”Titty Twister”, un repaire de motards ouvert toute la nuit, va s'avérer être une antre cauchemardesque…

Infos et réservation : www.ticketingcine.fr

Aux Sandales d’Empédocle

La librairie bisontine organise un après-midi Halloween de 15h à 18h en présence d’une autrice-illustratrice, Marion Sonet, avec des lectures de contes de 16h à 17h et un concours de déguisement.

À la Saline royale d’Arc-et-Senans

Pendant les vacances de la Toussaint, les médiatrices de la Saline royale vous proposent de venir réaliser votre décoration d’Halloween. Venez donner vie à une chauve-souris, chiroptère ayant élu domicile au sein du monument ou une citrouille, légume d’automne grandissant dans les potagers de la Saline.

Jeudi 26 et Mardi 31 octobre

www.salineroyale.com

À la Galerie Chataufarine

Du mardi 31 octobre au samedi 4 novembre 2023, l’Ecole de la sorcellerie revient dans la galerie Chateaufarine à Besançon. Au programme : un parcours d’animations à réaliser dans le centre commercial.

Les infos : www.la-galerie.com/chateaufarine

Aux Bug Days

Les 28 et 29 octobre, le festival des Bug Days se déroulera à Micropolis à Besançon. Au programme : spectacle et initiation au sabre laser, quizz, concours de Cosplay, initiation au Kendo, spectacle et initiation à la danse K-Pop, blindtest, tournoi de Rocket League, et des rencontres avec des comédiens dont Thomas Cousseau de la série Kamelott.

Au 1055

Pendant les vacances de la Toussaint, le parc indoor 1055 à Besançon propose des animations spéciales (maquillage, distribution de bonbons, burgers et desserts aux couleurs d’Halloween) du 30 octobre au 5 novembre. Le soir du 31, le 1055 organise une soirée ”Magie & hypnose” et un Dj set sans oublier un laser game hanté (à partir de 12 ans) à partir de 19h00.

À L’Antonnoir

Lundi 30 octobre 2023 et pour la première fois, L’Antonnoir ouvre ses portes aux jeunes publics pour accueillir un ciné-concert : (Même) pas peur du loup ! Les enfants peuvent venir déguisés, et l’Antonnoir sera également décoré pour l’occasion !

Attention : 30 places maximum

Les infos : www.facebook.com/lantonnoirbesak

Au Funky Parc

Le 31 octobre, le Funky Parc organise une journée diaboliquement magique avec une surprise pour chaque enfant, un atelier maquillage, une grande tombola (pour chaque ticket d’entrée acheté) et une distribution de bonbons pour tous.

Au Château de Villersexel

Festival de l’horreur samedi 28 octobre de 15h à 22h avec un marché nocturne, une visite du château hanté, des spectacle, des démonstrations rituels druidiques samain et contes, de la restauration et de 22h à 01h, un bal de l’horreur.

Entrée gratuite

Les infos : www.facebook.com

Au musée d’arts et traditions de Champlitte

Le musée départemental d’Arts et Traditions populaires de Champlitte accueillera l’exposition temporaire “Sorcières ! Sorts de femmes” du 30 juin au 30 octobre 2023. L’exposition présente le travail collectif d’artistes sur la sorcellerie du XVième siècle à aujourd’hui.

Vous organisez une soirée Halloween autour du 31 octobre à Besançon ou ses alentours ? Envoyez-vous vos infos avant le 27 octobre à midi à redaction@macommune.info avec une ligne de description, le jour, les horaires, le prix de l’entrée, le public attendu (pour enfant, si oui à partir de quel âge ou adulte)