Haute-Saône : fin des restrictions d’eau grâce aux dernières précipitations

La préfecture de la Haute-Saône a indiqué mardi 16 septembre 2025 la fin des restrictions en eau dans l’ensemble du département.

Les précipitations des dernières semaines et la baisse des températures ont permis de noter une amélioration dans le débit des cours d’eau et de relever le niveau des nappes souterraines sur l’ensemble du département, même si certaines se trouvent encore au-dessous des moyennes mensuelles.

Au vu de cette amélioration hydrologique et des prévisions météorologiques annoncées, Serge Jacob, préfet de la Haute-Saône, a décidé d’abroger l’ensemble des mesures de restriction d’usage de l’eau dans le département.

L’importance d’adopter un "comportement raisonnable"

"Toutefois, la capacité de recharge des nappes dépend de phénomènes complexes, liés notamment à la nature du sous-sol. Il n’est ainsi pas possible, à ce stade, d'affirmer que l'amélioration constatée se poursuivra et, encore moins, de garantir un niveau des ressources souterraines sécurisant au début du printemps prochain", explique la préfecture qui met en garde : "Le changement climatique nous expose à des périodes de forte chaleur plus fréquentes et à une diminution des ressources en eau. Les services de l’État, les gestionnaires des réseaux d’eau potable et les collectivités territoriales s’y préparent, mais il appartient à chacun de préserver la ressource en adoptant un comportement responsable".

La préfecture rappelle ainsi l’importance de chacun de poursuive les efforts visant à mettre en œuvre une gestion économe de l’eau, que les prélèvements aient lieu directement dans les nappes, dans les cours d’eau ou via les réseaux publics de distribution d’eau potable.