HAUTE-SAÔNE (70)
Justice

Haute-Saône : l'ado à trottinette n'a pas été renversé volontairement (parquet)

Publié le 08/09/2025 - 17:15
Mis à jour le 08/09/2025 - 16:54

L'adolescent de 14 ans renversé en Haute-Saône ce week-end alors qu'il roulait à trottinette n'a pas été percuté volontairement, a indiqué lundi le parquet, précisant que le jeune homme, qui souffre de fractures, se trouve dans un état stable.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Les gendarmes avaient indiqué samedi que le mineur se trouvait entre la vie et la mort après avoir été percuté volontairement dans la commune de Saint-Barthélémy par un automobiliste de 17 ans, à la suite d'une altercation plus tôt dans la journée.

"Des investigations réalisées et des auditions effectuées, il ne ressort pas de volonté de la part de l'automobiliste de percuter l'adolescent en trottinette. L'accident est involontaire", a précisé à l'AFP Stéphanie Rival, substitut du procureur de Vesoul.

Le garçon, toujours en observation, a subi "une fracture du tibia gauche et une fracture du poignet gauche".  "A ce jour, le mis en cause étant mineur, les investigations se poursuivent dans le cadre de l'enquête pénale", a-t-elle ajouté. Selon les gendarmes, le conducteur, âgé de 17 ans et titulaire du permis de conduire, avait été placé en garde à vue, et les trois autres occupants de la voiture avaient été entendus comme témoins.

(Source AFP)

Publié le 8 septembre à 17h15 par Hélène L.
