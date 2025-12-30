Mardi 30 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Economie

Heyoka : une nouvelle boutique qui prône les produits naturels et le fait main à Besançon

Publié le 30/12/2025 - 18:00
Mis à jour le 30/12/2025 - 15:40

Graziella Laurito s’est lancée à son compte à la fin du mois de novembre 2025. Elle a ouvert Heyoka au 68 rue des Granges à Besançon.

© Heyoka
© Heyoka
© Heyoka
© Heyoka
© Heyoka
© Heyoka
1/6 - © Heyoka
2/6 - © Heyoka
3/6 - © Heyoka
4/6 - © Heyoka
5/6 - © Heyoka
6/6 - © Heyoka

Celles et ceux qui se sont déjà rendus à la savonnerie du Jura, qui était situé Grande rue, ne seront pas perdu. En effet, les anciens gérants, qui avaient beaucoup de travail avec leur enseigne à Lons-le-Saunier, ont proposé à Graziella, son employée, de reprendre la distribution à son compte. Un challenge qu’elle a décidé de relever.

Du bien-être et du fait main

Avant tout, la nouvelle gérante a décidé de miser sur de la qualité et du fait main. "On retrouvera donc naturellement les produits de la savonnerie du Jura comme du shampoing sec, du dentifrice des gommages…", précise-t-elle, mais également d’autres artisans comme Les lumières du druide, des bougies créées localement en cire végétal, ou encore une gamme de naturopathie (principalement des huiles essentielles, hydrolat) basée sur le travail d’une horticultrice bio située à Ornans.

"C’est une boutique de produits naturels, faits main et le plus possible local", prévient Graziella.

© Heyoka

Et pourquoi Heyoka ?

Le terme Heyoka terme amérindien qui désigne l’être sacré de la tribu Lakota. "Ce peuple premier vivait en harmonie avec la nature et c’est une volonté de rappeler, à la boutique, que nous faisons aussi partie de la nature", explique la gérante.

Infos +

Heyoka, 68 rue des Granges à Besançon 

  • 06 19 44 29 36
  • prix : à partir de 5,95 € le savon
  • Ouvert du mardi au samedi sans interruption de 10h00 à 19h00. Fermeture exceptionnelle le 31 décembre dans l'après-midi jusqu'au 7 janvier 2026.

Allez + loin

bougie centre-ville commerce heyoka nouveau savon

Publié le 30 décembre à 18h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

France
Economie

Urssaf : Évolution des services Tese et Cea à partir du 1er janvier

À partir du 1er janvier 2026, les services Tese (Titre emploi service entreprise) et Cea (Chèque emploi associatif) évoluent. Les associations et entreprises ayant recours à ces dispositifs disposeront dorénavant de deux possibilités : déclarer la totalité de leurs salariés via ces services ou n’en déclarer qu’une partie. L’objectif pour l’Urssaf : s’adapter aux réalités de terrain en simplifiant les démarches sociales et en sécurisant les obligations des employeurs.

Publié le 26 décembre à 08h40 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

À Besançon, la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent La Liste 2025 des meilleures pâtisseries du monde !

La Liste a publié son classement 2025 des meilleurs restaurants et pâtisseries à l’échelle mondiale, confirmant une nouvelle fois son statut de référence internationale en matière d’évaluation gastronomique. Cette année, pas moins de deux adresses bisontines s’illustrent, et pas des moindres : la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent la sélection des meilleures pâtisseries du monde, une reconnaissance de choix pour ces artisans bien connus de la région, à l’approche des fêtes de fin d’année.

baud Baud Pâtisserie cuisinier traiteur bruno grandvoinnet chocolaterie commerce distinction laliste pâtisserie
Publié le 22 décembre à 14h54 par Alexane
JURA (39)
Economie Société

“La Tournerie et tabletterie du Massif du Jura” protégée par une indication géographique

Officiellement homologuée par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) le 28 novembre dernier, "la Tournerie et tabletterie du massif du Jura" devient la 25ème Indication géographique industrielle et artisanale. C’est l’aboutissement d’un projet initié il y a plusieurs années par le syndicat Creativewood et Fibois BFC, l’interprofession de la filière forêt-bois de Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd’hui, un savoir-faire précieux et ancestral est désormais reconnu, et protégé.indic

filière bois indication géographique
Publié le 21 décembre à 10h30 par Alexane
Besançon
Economie

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches.Aujourd’hui, coup de projecteur sur les fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud. 

Baud Pâtisserie cuisinier traiteur cadeau commerce idée cadeau noël noël noël 2025 pâtisserie shopping de noël
Publié le 20 décembre à 08h00 par Hélène L.
Brognard
Economie

Une première concession Agency Car s’implante en Franche-Comté

Le réseau spécialisé dans les véhicules premium vient de s’implanter dans le secteur de Belfort-Montbéliard en ouvrant une concession à Brognard le 15 décembre dernier. Une ouverture qui, pour le groupe, vise à "accélérer le développement du réseau d’Agency Car, qui comptabilise 11 franchises en France".

Publié le 19 décembre à 14h02 par Elodie Retrouvey

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Le "Raclette tour 2026" de Chicandier fait étape à Belfort
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Les films à voir au cinéma pendant les vacances de Noël
Infos pratiques

Où faire son marché à Besançon et dans le Grand Besançon ?
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Tourisme hivernal : une nouvelle formule de séjour à Métabief avec le Pass Méta’

Sondage

 0.4
ciel dégagé
le 30/12 à 18h00
Vent
4.66 m/s
Pression
1026 hPa
Humidité
72 %
 