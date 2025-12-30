Heyoka : une nouvelle boutique qui prône les produits naturels et le fait main à Besançon

Graziella Laurito s’est lancée à son compte à la fin du mois de novembre 2025. Elle a ouvert Heyoka au 68 rue des Granges à Besançon.

Celles et ceux qui se sont déjà rendus à la savonnerie du Jura, qui était situé Grande rue, ne seront pas perdu. En effet, les anciens gérants, qui avaient beaucoup de travail avec leur enseigne à Lons-le-Saunier, ont proposé à Graziella, son employée, de reprendre la distribution à son compte. Un challenge qu’elle a décidé de relever.

Du bien-être et du fait main

Avant tout, la nouvelle gérante a décidé de miser sur de la qualité et du fait main. "On retrouvera donc naturellement les produits de la savonnerie du Jura comme du shampoing sec, du dentifrice des gommages…", précise-t-elle, mais également d’autres artisans comme Les lumières du druide, des bougies créées localement en cire végétal, ou encore une gamme de naturopathie (principalement des huiles essentielles, hydrolat) basée sur le travail d’une horticultrice bio située à Ornans.

"C’est une boutique de produits naturels, faits main et le plus possible local", prévient Graziella.

Et pourquoi Heyoka ?

Le terme Heyoka terme amérindien qui désigne l’être sacré de la tribu Lakota. "Ce peuple premier vivait en harmonie avec la nature et c’est une volonté de rappeler, à la boutique, que nous faisons aussi partie de la nature", explique la gérante.

Infos +

Heyoka, 68 rue des Granges à Besançon